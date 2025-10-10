10 октября 2025

Глава Пентагона на фоне ударов по судам у Венесуэлы объявил о создании нового спецподразделения

Глава Пентагона Хесгет объявил о создании нового спецподразделения
Министр обороны США Пит Хегсет сообщил о формировании нового подразделения по противодействию наркотрафику в зоне ответственности Южного командования Соединенных Штатов. Об этом глава Пентагона заявил в соцсетях.

«Соответствующее поручение поступило от президента США и реализуется министерством обороны. Южное командование отвечает за координацию военных операций США в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Основной задачей созданного специального отдела станет уничтожение наркокартелей», — сообщил Хегсет в своем аккаунте в соцсети Х.

В последние недели вооруженные силы США неоднократно проводили операции по уничтожению катеров, которые, по утверждениям американских властей, использовались для перевозки наркотиков у побережья Венесуэлы. Как заявляют представители Вашингтона, эти действия осуществляются в рамках борьбы с транснациональной преступностью и противодействия незаконному обороту наркотиков.

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада ранее осудил удары по судам у своих берегов. По его словам, подобные действия США не являются актами самообороны, а представляют собой внесудебные казни.

Ранее  МИД РФ выразило категорическое несогласие с действиями США, нанесших удар по судну в международных водах вблизи побережья Венесуэлы 3 октября. Как отметили представители внешнеполитического ведомства, обеспокоенность возрастающей эскалацией со стороны Вашингтона в регионе Карибского моря была озвучена в ходе телефонных переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его венесуэльским коллегой Иваном Хилем.

