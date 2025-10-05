В России остро ответили на удар США по судну вблизи Венесуэлы

Министерство иностранных дел России выступило с решительным осуждением действий США, связанных с нанесением удара по судну в международных водах вблизи Венесуэлы 3 октября. По словам представителей ведомства, озабоченность в связи с усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, была высказана во время телефонного разговора между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем.
«5 октября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла И.Хилем. Министры выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона», — говорится на сайте ведомства. Россия резко осудила американский удар по судну у берегов Венесуэлы.
Российская сторона во время беседы выразила серьезные опасения относительно намерений США расширить свою антинаркотическую кампанию на территорию Гаити. Особое внимание было уделено возможной интерпретации недавней резолюции Совета Безопасности ООН.
Москва подтвердила полную поддержку правительства и народа Венесуэлы. Стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве как на двусторонней основе, так и на международных площадках, особенно в рамках ООН.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.