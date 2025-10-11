Бесплатный земельный участок, лекарства, отдых в санатории: какие льготы есть у «Матерей-героинь»

В России с 2026 года может вступить в силу закон, который расширит льготы для матерей-героинь. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи Татьяна Буцкая, ее слова приводят РИА Новости. Мамы смогут претендовать на бесплатное обслуживание, получение рецептурных лекарств бесплатно и полное освобождение от оплаты услуг ЖКХ.
Депутат также уточнила, что льготы будут касаться улучшения жилищных условий. Женщины смогут получить бесплатный земельный участок и право на первоочередное предоставление стройматериалов. Подробнее о льготах и как получить статус матери-героини в 2025 году — в материале URA.RU.
В правительстве одобрили расширение льгот для матерей-героинь
В начале июля правительство одобрило законопроект, который расширяет меры социальной поддержки для женщин, удостоенных почетного звания «Мать-героиня». Уточняется, что в перечень льгот войдут бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный санаторно-курортный отдых, полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, бесплатный проезд на всех видах городского и пригородного общественного транспорта, а также возможность приоритетного улучшения жилищных условий. Кроме того, у матерей-героинь есть право заменить часть льгот ежемесячной денежной выплатой, размер которой будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции.
В Госдуме поддержали проект
В том же месяце Госдума одобрила в первом чтении законопроекты о расширении социальных гарантий для матерей. Согласно документам, женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня», следует предоставлять меры поддержки, аналогичные тем, что действуют для Героев России и Героев Труда, включая льготы на медицинскую помощь, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, а также право на ежемесячную выплату свыше 72 тысяч рублей через портал «Госуслуги». Кроме того, для них также предусмотрены дополнительные выплаты и снятие ограничений на зачисление в страховой стаж периода ухода за детьми до 1,5 лет.
Какие льготы есть у матерей в России
Правительство предложило предоставить женщинам, родившим или усыновившим десять и более детей, ряд льгот. В их числе — внеочередное оказание медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях, ежегодное преимущественное получение санаторных путевок, а также право на оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск продолжительностью до трех недель в любое время года.
Также предусматривается первоочередное получение строительных материалов для строительства или ремонта жилья, установка охранной сигнализации и подключение телефонной линии, приобретение билетов на все виды транспорта вне очереди, бесплатный доступ в залы для официальных лиц на вокзалах и в аэропортах с сопровождающим лицом, преимущественное обслуживание в организациях связи, коммунальных и культурных учреждениях, бесплатное обеспечение лекарствами и зубными протезами (за исключением изделий из драгоценных металлов и имплантатов).
Среди льгот также — освобождение от оплаты коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт, бесплатное предоставление земельного участка (не менее 8 соток в городе и 25 соток в селе), бесплатный проезд один раз в год на поезде, самолете, водном транспорте или междугороднем автобусе, а также бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте. Дополнительно предусматривается бесплатное профессиональное и дополнительное профессиональное образование.
Если женщина имеет право на одну и ту же льготу по нескольким основаниям, воспользоваться ею можно будет только по одному из них. Например, земельный участок предоставят по только одному основанию.
Кто может претендовать на статус матери-героини
Претендовать на статус «Мать-героиня» смогут только те женщины, которые родили или усыновили десять и более детей. Звание присваивается женщинам с российским гражданством, воспитывающим социально-ответственную семью.
Присвоение статуса станет возможным когда, десятый ребенок достиг возраста одного года, а остальные дети живы. Также будут учитывать и те случаи, когда ребенок умер из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении долга, а также из-за трудового увечья или профессионального заболевания. Отмечается, что решение о присвоении почетного статуса «Мать-героиня» принимается после тщательной проверки всех обстоятельств и документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям.
