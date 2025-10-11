ФСБ задержала жителя Донецка за публичные призывы к терактам

Срочная новость
Сотрудники регионального управления ФСБ России провели задержание жителя Донецка, подозреваемого в осуществлении публичных призывов к террористической деятельности. По данным правоохранительных органов, мужчина неоднократно размещал в интернете материалы антироссийской направленности, а также публиковал в telegram-канале комментарии с призывами к применению насилия против граждан РФ и уничтожению административных зданий государственных органов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!