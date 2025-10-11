ФСБ задержала жителя Донецка за публичные призывы к терактам

Сотрудники регионального управления ФСБ России провели задержание жителя Донецка, подозреваемого в осуществлении публичных призывов к террористической деятельности. По данным правоохранительных органов, мужчина неоднократно размещал в интернете материалы антироссийской направленности, а также публиковал в telegram-канале комментарии с призывами к применению насилия против граждан РФ и уничтожению административных зданий государственных органов.

