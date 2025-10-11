NYT отказалась следовать новой политике Пентагона о работе СМИ в Америке

Редакция американской газеты New York Times отказалась подписывать пересмотренную политику Пентагона в отношении работы журналистов. В заявлении издания новые правила назвали угрозой свободе прессы.
«Журналисты New York Times не подпишут пересмотренную политику Пентагона в отношении пресс-пропусков, которая угрожает им наказанием за обычный сбор новостей, гарантированный первой поправкой», — говорится в редакционном заявлении газеты, передает РИА Новости. Издание подчеркивает, что общественность имеет право знать, как действуют правительство и военные, особенно учитывая ежегодное финансирование вооруженных сил США почти в один триллион долларов за счет налогоплательщиков.
В конце сентября Пентагон ввел новые правила, требующие от журналистов не собирать и не хранить неодобренную информацию ведомства, даже если она не является секретной. После критики со стороны СМИ военное ведомство ослабило некоторые требования, но сохранило ограничения для прессы.
Ранее Пентагон уже усилил контроль над информацией, объявив о введении выборочных проверок на полиграфе для всех сотрудников и обязательстве подписывать дополнительные соглашения о неразглашении. Эти меры стали частью общей тенденции к ужесточению политики ведомства в отношении взаимодействия с прессой и ограничению доступа журналистов к информации.
