Медведев: в памяти России навсегда останется героизм военных Северной Кореи в годы войны

Медведев: героизм корейских воинов вошел в сокровищницу отношений наших стран
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В памяти России навсегда останется героизм военных Северной Кореи в годы войны, сообщил Медведев
В памяти России навсегда останется героизм военных Северной Кореи в годы войны, сообщил Медведев Фото:

Дмитрий Медведев заявил, что героизм военнослужащих КНДР, проявленный в годы войны, навсегда останется в памяти России и укрепил отношения между двумя странами. Соответствующее заявление заместитель председателя Совбеза РФ сделал во время визита в Пхеньян.

«В нашей памяти навсегда останется героизм воинов, которые защищали нашу землю, пришли нам на помощь. Это на долгие годы практически скрепило наши народы и вошло в сокровищницу наших отношений», — подчеркнул Медведев, в мессенджере MAX. Он отметил историческую роль военнослужащих Корейской Народной Армии в защите общих интересов и ценностей.

Заявление было сделано в рамках развития союзнических отношений между Москвой и Пхеньяном. Российская делегация во главе с Медведевым проводит в КНДР переговоры по укреплению двустороннего сотрудничества.

Ранее, в рамках празднования 80-летия основания Трудовой партии Кореи, в Пхеньяне прошел парад с участием военнослужащих специального подразделения КНДР, принимавших участие в СВО, которые прошли под флагами России и Северной Кореи. Российская делегация во главе с Дмитрием Медведевым прибыла в КНДР по приглашению руководства партии, где стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и выразили взаимную признательность за поддержку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дмитрий Медведев заявил, что героизм военнослужащих КНДР, проявленный в годы войны, навсегда останется в памяти России и укрепил отношения между двумя странами. Соответствующее заявление заместитель председателя Совбеза РФ сделал во время визита в Пхеньян. «В нашей памяти навсегда останется героизм воинов, которые защищали нашу землю, пришли нам на помощь. Это на долгие годы практически скрепило наши народы и вошло в сокровищницу наших отношений», — подчеркнул Медведев, в мессенджере MAX. Он отметил историческую роль военнослужащих Корейской Народной Армии в защите общих интересов и ценностей. Заявление было сделано в рамках развития союзнических отношений между Москвой и Пхеньяном. Российская делегация во главе с Медведевым проводит в КНДР переговоры по укреплению двустороннего сотрудничества. Ранее, в рамках празднования 80-летия основания Трудовой партии Кореи, в Пхеньяне прошел парад с участием военнослужащих специального подразделения КНДР, принимавших участие в СВО, которые прошли под флагами России и Северной Кореи. Российская делегация во главе с Дмитрием Медведевым прибыла в КНДР по приглашению руководства партии, где стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и выразили взаимную признательность за поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...