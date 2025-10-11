Появились детали после падения обломков дронов ВСУ на дома в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда проводится обследование жилых дом, школы и детского сада, которые были повреждены прошлой ночью после падения обломков украинского дрона. Восстановительные работы по замене оконных конструкций планируется завершить в максимально сжатые сроки, обещают власти города.
«В Красноармейском районе Волгограда организовано обследование жилых и социальных объектов, в которых минувшей ночью были повреждены окна в результате падения обломков БПЛА», — сообщила мэрия в Telegram.
До полного устранения последствий происшествия жители дома, расположенного на улице 50 лет Октября, могут временно разместиться в пункте временного размещения, который по поручению губернатора был оперативно открыт в одной из ближайших гостиниц. Кроме того, горожанам, чьи квартиры пострадали в результате инцидента, могут обратиться за материальной поддержкой в департамент по жилищным и социальным вопросам администрации города.
Ночью дроны ВСУ пытались атаковать школу, детский сад и жилые дома в Волгограде. БПЛА удалось сбить, но осколки повредили окна в пяти зданиях.
