Внучка президента США Кай Трамп опубликовала в своем аккаунте в социальной сети короткое видео, на котором играет в гольф вместе с дедом — главой государства Дональдом Трампом. В качестве музыкального сопровождения Кай выбрала композицию популярного рэпера из СНГ Скриптонита «Не расслабляйся».
На видео можно увидеть, как американский лидер играет с внучкой под композицию казахстанского рэпера Скриптонита «Не расслабляйся». При этом Трамп комментирует процесс.
На видеозаписи видно, как Кай и президент США выходят на поле для гольфа, обмениваются шутками и демонстрируют удары. Пользователи соцсетей отметили, что глава государства охотно поддерживал внучку и не скрывал хорошего настроения.
