Трамп сыграл в гольф под трек популярного рэпера из СНГ Скриптонита. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп сыграл в гольф под композицию Скриптонита
Трамп сыграл в гольф под композицию Скриптонита Фото:

Внучка президента США Кай Трамп опубликовала в своем аккаунте в социальной сети короткое видео, на котором играет в гольф вместе с дедом — главой государства Дональдом Трампом. В качестве музыкального сопровождения Кай выбрала композицию популярного рэпера из СНГ Скриптонита «Не расслабляйся».

На видео можно увидеть, как американский лидер играет с внучкой под композицию казахстанского рэпера Скриптонита «Не расслабляйся». При этом Трамп комментирует процесс.

На видеозаписи видно, как Кай и президент США выходят на поле для гольфа, обмениваются шутками и демонстрируют удары. Пользователи соцсетей отметили, что глава государства охотно поддерживал внучку и не скрывал хорошего настроения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Внучка президента США Кай Трамп опубликовала в своем аккаунте в социальной сети короткое видео, на котором играет в гольф вместе с дедом — главой государства Дональдом Трампом. В качестве музыкального сопровождения Кай выбрала композицию популярного рэпера из СНГ Скриптонита «Не расслабляйся». На видео можно увидеть, как американский лидер играет с внучкой под композицию казахстанского рэпера Скриптонита «Не расслабляйся». При этом Трамп комментирует процесс. На видеозаписи видно, как Кай и президент США выходят на поле для гольфа, обмениваются шутками и демонстрируют удары. Пользователи соцсетей отметили, что глава государства охотно поддерживал внучку и не скрывал хорошего настроения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...