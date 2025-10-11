В Раде предложили разместить ядерное оружие США на Украине

Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Александр Соболев предложил разместить на территории Украины американские ядерные боеголовки в качестве гарантии безопасности. Об этом сообщило украинское издание «Новости. Live».
«Лучшая защита — это разрешение украинским парламентом после всех соответствующих переговоров с Соединенными Штатами Америки на размещение ядерных американских боеголовок на нашей территории, тогда будут сняты все вопросы», — заявил Соболев. Он напомнил, что США уже разместили ядерное оружие в пяти странах НАТО, последней из которой стала Турция.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что любые силы НАТО, появившиеся на украинской территории, станут законными целями для Вооруженных сил РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.