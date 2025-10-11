«Власова врет от скуки»: Цымбалюк-Романовская отреагировала на выпад бывшей жены Джигарханяна

Бывшая супруга Армена Джигарханяна сдержанно отреагировала на оскорбления в ее адрес, сделанные актрисой Татьяной Власовой. Последняя обвинила пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую в том, что она воспользовалась состоянием здоровья Джигарханяна и «окрутила» его. Кроме того, Власова назвала «соперницу» «кляксой» в жизни режиссера. Виталина в беседе с URA.RU заявила, что ее не трогают подобные выпады.
«Я не нуждаюсь в чьих-то оценках моей жизни, поступков, отношений с бывшим мужем. Почему она позволяет оскорбления в мой адрес? Потому что она за всю жизнь, я так думаю, больше ничему не научилась. Единственное, что она может — рассказывать, какая плохая Виталина. Хотя в том, что она не жила с Арменом Борисовичем, никто, кроме нее не виноват. Даже я.
Она обзывается, потому что мещанка, неинтеллигентный и невоспитанный человек. Мне очень стыдно, что мое имя стоит с семьей Армена Борисовича, потому что у меня совершенно другой круг общения. Я занимаюсь музыкой, преподаю, готовлюсь к концерту в Москве 11 декабря. Мне совершенно неинтересно, что Татьяна Сергеевна от скуки говорит», — пояснила Виталина.
По словам пианистки, именно из-за такого поведения родных Джигарханян в свое время и отправил их в Америку. Что касается Власовой, у нее в принципе не должно быть никаких претензий в адрес Виталины, утверждает пианистка.
«В свое время работала в театре, он ее сделал своим заместителем. Хотя, я так понимаю, у нее не было образования. У Степы нет актерского образования, но он работал в театре. Он абсолютно все для них сделал. Почему он их выгнал в какой-то момент из театра, история умалчивает. Потому что они об этом делают вид, что этого не было. На тот момент, когда я встретила Армена Борисовича, их уже 5 лет не было в стране».
Если бы режиссер не встретил Виталину, на ее месте оказалась бы другая женщина, убеждена пианистка. Так что к ней претензий и вопросов быть не может. При этом пока бывшая жена и сын Джигарханяна жили в США и не интересовались жизнью и здоровьем режиссера, Цымбалюк-Романовская ухаживала за ним.
«Я ездила с ним по больницам, когда у него были инсульты, пневмония. У него были очень тяжелые состояния. А она была спокойна, что за ним кто-то есть. Подозреваю, она могла догадываться о моем существовании, просто не собиралась сама это делать. Она, как жена, не делала ничего. Потому что это было неудобно. И прибежала только тогда, когда поняла, что будет развод. Она все врет».
Виталина ни о чем не жалеет и уверяет, что она очень любила мужа. «Я не обижаюсь ни на кого, пусть думают, что хотят. Главное, что я знаю правду. Я счастлива, что прожила с любимым человеком хотя бы 17 лет. И, естественно, если бы у него не было когнитивных расстройств после двух инсультов в виде прогрессирующей деменции, может быть, все сложилось бы иначе», — резюмирует Виталина.
Сейчас Виталина занимается работой и дочкой. Личность отца ребенка пианистка пока не рассекречивает.
