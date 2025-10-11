Шестнадцать спасателей и пять единиц техники проводят поиски пассажира катера, пропавшего после столкновения с кораблем на реке Ангара в Иркутской области. Всего на борту катера находились пять человек, из них трое погибли, один получил травмы, отметили в МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело после произошедшего.
По официальным данным, авария произошла в 20:10 по местному времени в районе поселка Листвянка, когда скоростной катер «FR25» столкнулся с кораблем «Ярославец». На борту катера находились пять человек, из них трое погибли, один получил травмы, судьба еще одного неизвестна. Девять человек, находившихся на втором судне, не пострадали, сообщили в telegram-канале МЧС. К поисково-спасательной операции привлечены силы спасателей Главного управления МЧС и регионального поисково-спасательного отряда, а также сотрудники МВД.
Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ на транспорте возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и выясняют, были ли у судов соответствующие разрешения и соблюдались ли правила эксплуатации. Размер ущерба уточняется, отметили в официальном telegram-канале .
Ранее в СМИ появилась информация о погибших в результате аварии на реке Ангара в Иркутской области. Тогда было известно о четверых ненайденных пассажирах.
