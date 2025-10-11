Протестующие в Норвегии сожгли флаг Израиля перед матчем отбора ЧМ-2026

Во время выездного матча сборной Израиля с Норвегией в рамках европейской квалификации чемпионата мира-2026 прошла акция, в ходе которой участники сожгли флаг Израиля. Видеозаписи этого антиизраильская инцидента появились в социальных сетях.
«Во время протестной акции у входа на стадион „Уллевол“ в Осло звучали обвинения в адрес Израиля в совершении военных преступлений против палестинского населения. В акции сожжения израильского флага приняли участие более тысячи человек», — рассказывают в соцсетях очевидцы.
Встреча команд перед матчем отбора ЧМ-2026 завершилась победой норвежской сборной с разгромным счетом 5:0. Отмечается, что ранее глава Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс публично выступила с призывом ввести против Израиля санкции, аналогичные тем, что ранее были применены к российским футбольным командам. Также Норвежская футбольная ассоциация заявила, что все средства, вырученные от продажи билетов на данный матч, будут перечислены в благотворительную организацию «Врачи без границ».
В Амстердаме ранее люди вышли на демонстрацию, выступая против поставок оружия Украине и Израилю. Протестующие пошли в центр с плакатами: «Нет оружию ради мира!».
