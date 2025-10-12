Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться иерсиниозом

Роспотребнадзор рекомендовал есть мясные продукты после термической обработки
Роспотребнадзор порекомендовал есть мясные продукты после обработки
Роспотребнадзор порекомендовал есть мясные продукты после обработки

Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики иерсиниоза на фоне роста заболеваемости в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для профилактики иерсиниоза Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом перед едой... использовать антисептики; употреблять молочные, мясные и рыбные продукты после тщательной термической обработки», — приводят слова пресс-службы РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства.

В ведомстве уточнили, что бактерии Yersinia enterocolitica способны длительно выживать и размножаться как в почве и воде, так и на пищевых продуктах — в мясе, молоке, кондитерских изделиях, на овощах и фруктах. Опасность увеличивается при хранении продуктов на складах и в холодильниках при температуре плюс 4–6 градусов, что способствует активному росту возбудителя. Эксперты рекомендуют тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, употреблять только кипяченую или бутилированную воду, а также избегать контакта с людьми с признаками инфекционных заболеваний.

Ранее главный врач городской клинической больницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов уже предупреждал об опасности иерсиниоза, который может передаваться через немытые корнеплоды. Он также отмечал, что почти 70% россиян заражены бактерией Helicobacter pylori, передающейся через грязные руки и посуду, что подчеркивает важность соблюдения гигиенических норм.

