Как ямальский газ планировали сделать базой для строительства коммунизма

Коммунизм в СССР предполагалось строить за счет нефтегазовой отрасли ЯНАО

07 сентября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Первый газовый фонтан на Ямале забил 11 февраля 1965 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В XXI веке даже школьники знают, когда началась «эпоха большого газа» в Западной Сибири. Но не всем известно, с какими трудностями принималось решение о вложении 5 млрд советских рублей в развитие нефтегазовой отрасли в тяжелейших условиях Крайнего Севера. О том, почему ямальский газ тесно связан с лозунгом о построении коммунистического общества, как принималось сложное для того времени решение о разработке сеноманских залежей в Приобье, читайте в материале URA.RU. Почему академику Губкину никто не поверил Еще в 1932 году отец советской нефтяной геологии Иван Губкин высказал предположение, что в Западной Сибири расположена гигантская впадина, в которой в геологическом прошлом накапливались благоприятные для образования нефти и газа осадки и, по всей вероятности, могут быть найдены промышленные запасы ископаемого топлива. По тем временам это было неожиданное и смелое заявление. Оппоненты Губкина, серьезные ученые, сочли гипотезу академика надуманной: «Поиски нефти на огромной бездорожной и малонаселенной труднопроходимой территории, лежащей за Уралом, в 30-е годы совершенно не реальны и не оправданы ни с точки зрения здравого смысла, ни с экономической точки зрения» Действительно, до 70% территорий Западной Сибири занимали непроходимые болота. Работать геологам, буровикам и геофизикам можно было только зимой, когда значительная часть болот промерзала и выдерживала тяжелую технику. И все это — в 30-50-градусные морозы, в необжитых местах, без дорог и других путей сообщения. Кроме этого, нужно было завезти миллионы тонн различных грузов, создать систему подготовки газа на промыслах для его дальней транспортировки, протянуть несколько «ниток» магистральных газопроводов. Причем, 600 км каждого из них — по вечной мерзлоте. Из научной работы сотрудников института проблем нефти и газа РАН: «Все объекты должны были находиться на земной поверхности на сваях, погруженных в лед—грунт. Мало того, площадные сооружения и дороги необходимо было размещать на песчаных насыпях толщиной не менее двух метров, что требовало около 50 млн кубометров хорошего привозного грунта, найденного геологами в Лабытнанги (Приполярный Урал, 400 км от Ямала)». Бованенко: «Произошел выброс газа. Жертв нет. Точка» В феврале 1965 года управляющий Ямало-Ненецким геологоразведочным трестом Вадим Бованенко подписал радиограмму начальнику Тюменского геологического управления Раулю-Юрию Эрвье: «В 4.45 на скважине 101 Пурпейской площади… произошел выброс, перешедший в открытый газовый фонтан. В 7.30 начался пожар. Вышка деформировалась и упала, образовался кратер. Вместе с газом выбрасывается много породы. Воды нет, жертв нет» 6 июня 1966 года было открыто уникальное по размерам, строению и запасам углеводородов Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение. На фото — бригада первооткрывателей Газпром добыча Уренгой Открытие Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, несмотря на значимость этого события в экономике и внешней политике СССР, не привело к его скорейшей промышленной разработке. И, возможно, если бы не стечение некоторых обстоятельств, в том числе настойчивость тюменской партийной элиты, сеноманский газ еще долгое время оставался бы в толщах мерзлотных земель Ямала. На какие деньги построить коммунистическое общество? «Начиналось все в 1960-х годах на XXII съезде партии. Перед нефтяниками и газовиками в очередной раз были поставлены новые и, как казалось тогда, маловыполнимые задания по увеличению добычи углеводородов», — рассказывает научный сотрудник исторического факультета МГУ Мария Славкина. Эти задачи нефтегазовая отрасль страны получила осенью 1961 года на знаменитом XXII съезде КПСС, когда приняли Третью Программу партии и генсек Никита Хрущев огласил знаменитый лозунг: построить к 1980 году «в основном коммунистическое общество». На какие деньги? Сделать это можно было только за счет резкого скачка в развитии сельского хозяйства и промышленности, и прежде всего — нефтегазовой отрасли. Как пишет Марина Славкина, партийные органы планировали небывалые и казавшиеся прожектерскими для того времени уровни добычи нефти — 690—710 млн тонн и газа — до 680—720 млрд кубометров. Но как добиться таких фантастических результатов? И где добывать столько углеводородов? Один из сценариев развития нефтегазовой отрасли предполагал вложение огромных средств и мощностей народного хозяйства в Приобье, где были открыты залежи газа на Уренгойском месторождении. «Главными сторонниками данного сценария выступили, прежде всего, тюменские геологи (Юрий Эрвье, Фарман Салманов, Лев Ровнин и многие другие), разведавшие уникальные запасы нефти и газа в Западной Сибири», — рассказывает Марина Славкина. Скважина-первооткрывательница на Уренгойском месторождении Газпром добыча Уренгой Идеи тюменских геологов поддерживали авторитетные персоны: министр газовой промышленности Алексей Кортунов, министр нефтяной промышленности Валентин Шашин и министр геологии СССР Александр Сидоренко. Развитие промышленности в Западной Сибири было выгодно и руководителям Тюменского обкома КПСС, которые хорошо понимали последствия многомиллиардных вложений в развитие инфраструктуры арктической территории. Новый энергетический гигант мира Развитие нефтегазовой отрасли в СССР возможно было только двумя путями: посредством роста цен на нефтепродукты и продажу их капиталистическим странам. Продажа нефти и газа за рубеж — это еще и важный стратегический ход: стать крупным экспортером углеводородного сырья означало получить не только значительные финансовые потоки в твердой валюте, но и дополнительные рычаги экономического влияния во всем мире. «Тюмень — новый энергетический гигант мира. Сразу после 1970 года — это достойный боец на мировом рынке. Именно здесь Россия может совершить свой гигантский нефтяной скачок», — отмечала тюменская пресса Весной 1966 года идея советских министров и тюменских партийных лидеров победила. Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану гласили: «Ускоренно развивать нефтедобывающую и газовую промышленность. Считать важнейшей задачей создание новых нефте- и газодобывающих центров в Западной Сибири, Западном Казахстане и значительное увеличение добычи нефти в старых нефтедобывающих районах». «Тюменская газета» писала: «5 000 000 000 рублей. Вдумайтесь в эту огромную цифру! Пять миллиардов рублей — таков объем капитальных вложений нашей области в начавшейся пятилетке. Это почти в четыре раза больше капитальных вложений в хозяйство области за семь лет» В декабре 1973 года начались организационные работы по обустройству Уренгойского месторождения. А в 1978 году с Уренгойского месторождения был подан первый промышленный газ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В XXI веке даже школьники знают, когда началась «эпоха большого газа» в Западной Сибири. Но не всем известно, с какими трудностями принималось решение о вложении 5 млрд советских рублей в развитие нефтегазовой отрасли в тяжелейших условиях Крайнего Севера. О том, почему ямальский газ тесно связан с лозунгом о построении коммунистического общества, как принималось сложное для того времени решение о разработке сеноманских залежей в Приобье, читайте в материале URA.RU. Еще в 1932 году отец советской нефтяной геологии Иван Губкин высказал предположение, что в Западной Сибири расположена гигантская впадина, в которой в геологическом прошлом накапливались благоприятные для образования нефти и газа осадки и, по всей вероятности, могут быть найдены промышленные запасы ископаемого топлива. По тем временам это было неожиданное и смелое заявление. Оппоненты Губкина, серьезные ученые, сочли гипотезу академика надуманной: Действительно, до 70% территорий Западной Сибири занимали непроходимые болота. Работать геологам, буровикам и геофизикам можно было только зимой, когда значительная часть болот промерзала и выдерживала тяжелую технику. И все это — в 30-50-градусные морозы, в необжитых местах, без дорог и других путей сообщения. Кроме этого, нужно было завезти миллионы тонн различных грузов, создать систему подготовки газа на промыслах для его дальней транспортировки, протянуть несколько «ниток» магистральных газопроводов. Причем, 600 км каждого из них — по вечной мерзлоте. Из научной работы сотрудников института проблем нефти и газа РАН: В феврале 1965 года управляющий Ямало-Ненецким геологоразведочным трестом Вадим Бованенко подписал радиограмму начальнику Тюменского геологического управления Раулю-Юрию Эрвье: Открытие Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, несмотря на значимость этого события в экономике и внешней политике СССР, не привело к его скорейшей промышленной разработке. И, возможно, если бы не стечение некоторых обстоятельств, в том числе настойчивость тюменской партийной элиты, сеноманский газ еще долгое время оставался бы в толщах мерзлотных земель Ямала. «Начиналось все в 1960-х годах на XXII съезде партии. Перед нефтяниками и газовиками в очередной раз были поставлены новые и, как казалось тогда, маловыполнимые задания по увеличению добычи углеводородов», — рассказывает научный сотрудник исторического факультета МГУ Мария Славкина. Эти задачи нефтегазовая отрасль страны получила осенью 1961 года на знаменитом XXII съезде КПСС, когда приняли Третью Программу партии и генсек Никита Хрущев огласил знаменитый лозунг: построить к 1980 году «в основном коммунистическое общество». На какие деньги? Сделать это можно было только за счет резкого скачка в развитии сельского хозяйства и промышленности, и прежде всего — нефтегазовой отрасли. Как пишет Марина Славкина, партийные органы планировали небывалые и казавшиеся прожектерскими для того времени уровни добычи нефти — 690—710 млн тонн и газа — до 680—720 млрд кубометров. Но как добиться таких фантастических результатов? И где добывать столько углеводородов? Один из сценариев развития нефтегазовой отрасли предполагал вложение огромных средств и мощностей народного хозяйства в Приобье, где были открыты залежи газа на Уренгойском месторождении. «Главными сторонниками данного сценария выступили, прежде всего, тюменские геологи (Юрий Эрвье, Фарман Салманов, Лев Ровнин и многие другие), разведавшие уникальные запасы нефти и газа в Западной Сибири», — рассказывает Марина Славкина. Идеи тюменских геологов поддерживали авторитетные персоны: министр газовой промышленности Алексей Кортунов, министр нефтяной промышленности Валентин Шашин и министр геологии СССР Александр Сидоренко. Развитие промышленности в Западной Сибири было выгодно и руководителям Тюменского обкома КПСС, которые хорошо понимали последствия многомиллиардных вложений в развитие инфраструктуры арктической территории. Развитие нефтегазовой отрасли в СССР возможно было только двумя путями: посредством роста цен на нефтепродукты и продажу их капиталистическим странам. Продажа нефти и газа за рубеж — это еще и важный стратегический ход: стать крупным экспортером углеводородного сырья означало получить не только значительные финансовые потоки в твердой валюте, но и дополнительные рычаги экономического влияния во всем мире. Весной 1966 года идея советских министров и тюменских партийных лидеров победила. Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану гласили: «Ускоренно развивать нефтедобывающую и газовую промышленность. Считать важнейшей задачей создание новых нефте- и газодобывающих центров в Западной Сибири, Западном Казахстане и значительное увеличение добычи нефти в старых нефтедобывающих районах». «Тюменская газета» писала: В декабре 1973 года начались организационные работы по обустройству Уренгойского месторождения. А в 1978 году с Уренгойского месторождения был подан первый промышленный газ.