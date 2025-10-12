Дмитриев рассказал, как развиваются переговоры между Москвой и Вашингтоном

Дмитриев: диалог России и США продолжается на основе договоренностей на Аляске
Обмен мнениями между Россией и Штатами продолжается в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, заявил Дмитриев
Обмен мнениями между Россией и Штатами продолжается в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, заявил Дмитриев
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Диалог между Россией и США ведется в соответствии с договоренностями, достигнутыми на саммите в Аляске. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, проявивший себя в реализации плана по ситуации в секторе Газа, сохраняет и укрепляет свое значимое влияние в рамках переговорного процесса, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с иностранными государствами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. 

«Придуманные и распространяемые противниками мирных процессов слухи об „ослаблении влияния Стива Уиткоффа в администрации президента Трампа“ оказались полностью несостоятельными. <...> Диалог России с командой Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Владимир Путин был готов рассмотреть возможность компромиссных решений по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Речь идет не столько о прямых уступках со стороны Москвы, сколько о проявлении доброй воли и готовности к диалогу, при условии, что Штаты смогут обеспечить конструктивный подход со стороны европейских государств и украинского руководства. Россия, по словам Ушакова, открыта для дальнейших мер по достижению урегулирования на Украине после успешного завершения переговоров на Аляске, если Вашингтону удастся добиться согласия и поддержки со стороны Европы и Киева.

