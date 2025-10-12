В адрес РФ было много «голословных обвинений», но они были приняты на веру частью мирового сообщества. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков
«Настолько было много обвинений, в том числе голословных, в отношении России, что некоторые стали в это верить. А некоторые не верят, но боятся общей ситуации, потому что общая ситуация крайне неблагоприятна в отношении России», — заявил Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Так он объяснил «сумасшедшую ненависть» европейцев к России широко распространенными, но необоснованными обвинениями. По его мнению, ключевую роль в формировании такого отношения играет «сверхактивная работа» как в политических кругах, так и среди широкой общественности.
Помощник главы государства также заявил, что западные страны подавляют любые мнения о России, отличающиеся от общего негативного курса. По его словам, европейские страны заняли исключительно воинственную позицию.
