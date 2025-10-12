В Кремле высказались о голословных обвинениях в адрес России

Ушаков: Запад поверил в голословные обвинения против РФ из-за страха
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Против России было много голословных обвинений, в которые поверили мноие страны, заявил Ушаков
Против России было много голословных обвинений, в которые поверили мноие страны, заявил Ушаков Фото:

В адрес РФ было много «голословных обвинений», но они были приняты на веру частью мирового сообщества. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков

«Настолько было много обвинений, в том числе голословных, в отношении России, что некоторые стали в это верить. А некоторые не верят, но боятся общей ситуации, потому что общая ситуация крайне неблагоприятна в отношении России», — заявил Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Так он объяснил «сумасшедшую ненависть» европейцев к России широко распространенными, но необоснованными обвинениями. По его мнению, ключевую роль в формировании такого отношения играет «сверхактивная работа» как в политических кругах, так и среди широкой общественности.

Помощник главы государства также заявил, что западные страны подавляют любые мнения о России, отличающиеся от общего негативного курса. По его словам, европейские страны заняли исключительно воинственную позицию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В адрес РФ было много «голословных обвинений», но они были приняты на веру частью мирового сообщества. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков «Настолько было много обвинений, в том числе голословных, в отношении России, что некоторые стали в это верить. А некоторые не верят, но боятся общей ситуации, потому что общая ситуация крайне неблагоприятна в отношении России», — заявил Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Так он объяснил «сумасшедшую ненависть» европейцев к России широко распространенными, но необоснованными обвинениями. По его мнению, ключевую роль в формировании такого отношения играет «сверхактивная работа» как в политических кругах, так и среди широкой общественности. Помощник главы государства также заявил, что западные страны подавляют любые мнения о России, отличающиеся от общего негативного курса. По его словам, европейские страны заняли исключительно воинственную позицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...