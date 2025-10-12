Воюющий за РФ британский доброволец отказался возвращаться на родину

Британский доброволец Эйден Миннис, воюющий на стороне России, заявил, что не планирует возвращаться на родину. По словам добровольца, решение связано с угрозой уголовного преследования и возможной утратой свободы в Великобритании.
«Я никогда не вернусь в Великобританию, поскольку, как я уже сказал, меня, скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь или того хуже, возможно, убьют по милости какого-нибудь психопата при поддержке государства», — сообщил он журналистам. Цитата по ТАСС. Доброволец также добавил, что уже объявлен законной военной целью.
Ранее Миннис сжег свой британский паспорт после того, как власти Великобритании пригрозили лишить его гражданства за участие в боевых действиях на стороне России. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Он также обвинил СМИ Великобритании в одностороннем освещении конфликта на Украине. И заявил о вероятности обрушения украинского фронта в 2026 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.