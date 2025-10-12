Вэнс: Трамп может задействовать армию для наведения порядка в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп рассматривает вариант применения Закона о восстании, заявил Вэнс
Трамп рассматривает вариант применения Закона о восстании, заявил Вэнс Фото:

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании. Это позволит привлечь вооруженные силы для наведения порядка внутри страны без одобрения Конгресса, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Президент рассматривает все варианты <...> Сейчас он не чувствует в этом необходимости», — заявил Вэнс. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.

Закон о восстании, принятый в 1807 году, наделяет президента правом направлять армию для обеспечения внутренней безопасности. Согласие Конгресса для этого не требуется. Последний раз закон применялся в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе.

Вице-президент объяснил, что основная проблема заключается «не в самом законе, а в нападках на сотрудников правоохранительных органов, выполняющих свои обязанности». Он подчеркнул, что власти «не могут допустить» нападений на правоохранителей в США.

В США продолжается шатдаун. Это связано с отклонением законопроектов сенатом по возобновлении финансирования правительства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании. Это позволит привлечь вооруженные силы для наведения порядка внутри страны без одобрения Конгресса, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. «Президент рассматривает все варианты <...> Сейчас он не чувствует в этом необходимости», — заявил Вэнс. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC. Закон о восстании, принятый в 1807 году, наделяет президента правом направлять армию для обеспечения внутренней безопасности. Согласие Конгресса для этого не требуется. Последний раз закон применялся в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе. Вице-президент объяснил, что основная проблема заключается «не в самом законе, а в нападках на сотрудников правоохранительных органов, выполняющих свои обязанности». Он подчеркнул, что власти «не могут допустить» нападений на правоохранителей в США. В США продолжается шатдаун. Это связано с отклонением законопроектов сенатом по возобновлении финансирования правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...