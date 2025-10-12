Вэнс: Трамп может задействовать армию для наведения порядка в США

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании. Это позволит привлечь вооруженные силы для наведения порядка внутри страны без одобрения Конгресса, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
«Президент рассматривает все варианты <...> Сейчас он не чувствует в этом необходимости», — заявил Вэнс. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.
Закон о восстании, принятый в 1807 году, наделяет президента правом направлять армию для обеспечения внутренней безопасности. Согласие Конгресса для этого не требуется. Последний раз закон применялся в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе.
Вице-президент объяснил, что основная проблема заключается «не в самом законе, а в нападках на сотрудников правоохранительных органов, выполняющих свои обязанности». Он подчеркнул, что власти «не могут допустить» нападений на правоохранителей в США.
В США продолжается шатдаун. Это связано с отклонением законопроектов сенатом по возобновлении финансирования правительства.
