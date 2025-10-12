Россияне больше не смогут просто так въехать в Испанию: как подготовиться к поездке с новыми правилами

В международном аэропорту Мадрида «Барахас» введена инновационная биометрическая система контроля пересечения внешних границ Европейского Союза, получившая название Entry/Exit System (EES). Новые правила касаются всех граждан третьих стран, включая Россию. Что теперь нужно для въезда россиян в Испанию — в материале URA.RU.
Какие правила действуют для въезда в Испанию
Начинает действовать новая биометрическая система контроля на внешних границах Европейского союза — Entry/Exit System (EES) с 12 октября 2025 года в международном аэропорту Мадрида (Барахас). Как сообщили в консульском отделе посольства России в Мадриде, все граждане третьих стран теперь обязаны проходить процедуру сбора индивидуальных биометрических данных — фотографий и отпечатков пальцев — при въезде и выезде из Шенгенской зоны через испанские пункты пропуска.
По данным дипломатического ведомства, новая система сначала заработает только в аэропорту Барахас, а в дальнейшем будет внедряться поэтапно в остальных воздушных, морских и наземных пограничных пунктах Испании. Причиной внедрения системы EES власти ЕС называют усиление безопасности и ускорение процедур идентификации на границе.
К 10 апреля 2026 года EES должна функционировать во всех пунктах пересечения границы, а традиционные штампы в паспортах заменят электронные записи в единой базе данных. Это означает, что весь процесс контроля будет максимально автоматизирован, а хранение информации — централизовано. В посольстве России порекомендовали гражданам учитывать нововведения при планировании поездок и заранее знакомиться с требованиями пограничных служб Испании и других стран ЕС.
Как подготовиться к поездке в Испанию
В 2025 году граждане России могут въехать на территорию Испании, однако для этого потребуется наличие шенгенской либо национальной визы. Исключение сделано для обладателей действующего вида на жительство или долгосрочной визы, выданной одной из стран Шенгенского соглашения: таким лицам оформление отдельной визы не требуется.
Что нужно сделать, чтобы получить визу
Для посещения Испании с туристической целью гражданам России необходимо получить шенгенскую визу, оформленную одним из государств, входящих в Шенгенское соглашение. Испанские консульские учреждения предоставляют россиянам все категории виз, включая краткосрочные визы типа C, которые позволяют находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение 180 дней. Подача заявлений осуществляется через визовые центры.
К Московскому консульскому округу относятся визовые центры, расположенные в Москве, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Визовый центр в Санкт-Петербурге входит в состав Санкт-Петербургского консульского округа. Там имеют право подавать заявления жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Пскова и Псковской области, Великого Новгорода и Новгородской области, Калининграда и Калининградской области, а также Республики Карелия.
Для оформления визы заявителю потребуется действующий заграничный паспорт, срок действия которого истекает не ранее чем через три месяца после планируемого выезда из Шенгенской зоны, а также установленный комплект документов. Подробная информация о необходимых документах опубликована на сайте визового центра.
Для получения испанской визы не требуется предварительная оплата авиабилетов и проживания — достаточно предоставить бронирования авиаперелета и, например, номера в гостинице. Консульство должно иметь возможность проверить действительность бронирования гостиницы, однако конкретные способы такой проверки не уточняются.
Запись на прием в визовый центр (ВЦ) осуществляется через портал russia.blsspainglobal.com. Находясь за пределами России, посетители, как правило, могут лишь открыть сайт визового центра, однако оформить запись на подачу документов без использования российского IP-адреса невозможно. В отдельных случаях страница для записи может быть недоступна из-за технических проблем, в таких ситуациях рекомендуется просто подождать, пока работа ресурса восстановится.
Пользователи, оформляющие запись через русскоязычную версию сайта, нередко сталкиваются с ошибками: многие сообщения на портале выглядят как результат машинного перевода. В связи с этим рекомендуется выбирать английскую версию сайта, чтобы избежать недоразумений и точно понять, какую информацию требуется предоставить.
Заявку можно подать как на одного человека, так и на семью численностью до восьми человек. На сайте визового центра уточняется, что записывать можно только ближайших родственников, однако конкретный перечень таких родственников не приводится. При этом все заявители должны иметь одинаковую фамилию, за исключением супругов: в этом случае допускается разное написание фамилий, однако потребуется предоставить свидетельство о браке для подтверждения родства.
Какие документы нужны для въезда в Испанию
Медицинская страховка тех, кто собирается в Испанию, должна быть действительна на территории всех государств, входящих в Шенгенскую зону, на протяжении всего периода пребывания. Минимальный размер страхового покрытия составляет 30 000 евро (2 843 602 рубля).
Также нужно подтверждение цели поездки. Для этого, согласно информации, размещенной на официальных ресурсах МИД, Евросоюза и органов сотрудничества Испании, могут быть предоставлены обратный билет, документы о бронировании жилья либо приглашение.
Кроме того туристам нужно подтвердить свое финансовое состояние. Финансовое обеспечение пребывания подтверждается исходя из расчета 118 евро (11 185 рублей) на одного человека в сутки, при этом общая минимальная сумма на поездку должна быть не менее 1065 евро (100 948 рублей) на человека. Достаточность средств может быть подтверждена наличными, дорожными чеками или выпиской с банковской карты.
Для въезда в Испанию с ребенком необходимо иметь загранпаспорт. Согласно информации МИД, дети младше 14 лет могут пересекать границу Испании, используя запись в пятилетнем загранпаспорте родителей, при условии совместного путешествия. В иных случаях ребенку требуется собственный заграничный паспорт.
Оформление визы для несовершеннолетних осуществляется по тем же правилам, что и для взрослых. Заявление на получение визы подписывает один из законных представителей — к ним относятся родители, опекуны, попечители или усыновители.
Однако для въезда в страну несовершеннолетнему потребуется свидетельство о рождении. В случае если ребенок выезжает только с одним из родителей, необходимо нотариально заверенное согласие на выезд от второго родителя. Если сопровождающим лицом выступает иной взрослый, требуется согласие обоих законных представителей. Также рекомендуется предоставить копии действующих виз родителей, если таковые имеются.
Правила транзита
Начиная с 12 июля 2025 года, российские граждане, совершающие транзитные перелеты через территорию Испании без наличия шенгенской визы, обязаны оформить специальную аэропортовую транзитную визу категории А. Данная виза не предоставляет права покидать транзитную зону аэропорта. Для выхода в город, а также для перехода между терминалами или смены аэропорта потребуется стандартная шенгенская виза.
Рекомендации туристам
Перед поездкой в Испанию туристам рекомендуется обратить внимание на ряд важных аспектов. Документы, денежные средства и другие ценные вещи следует хранить в сейфе гостиничного номера. Выходя на улицу, не рекомендуется брать с собой все имеющиеся деньги и ценности, а документы лучше держать отдельно от кошелька, поскольку в популярных туристических районах испанских городов часто фиксируются случаи краж.
При пересечении дорог необходимо проявлять особую осторожность, так как водители мопедов и мотоциклов нередко игнорируют правила дорожного движения. Ввоз скоропортящихся мясных и молочных продуктов на территорию страны запрещен.
Следует помнить, что при посещении соборов и монастырей не допускается ношение слишком открытой одежды. Кроме того, большинство магазинов и предприятий общественного питания в Испании закрываются на сиесту, которая обычно длится от одного до трех часов в дневное время.
