Пушилин заявил о начале боев в Северске

По словам Пушилина, в городе начались бои
Спецоперация РФ на Украине

В городе Северск Донецкой Народной Республики начались бои. Об этом 12 октября 2025 года заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Освобождена Кузьминовка, идет зачистка окрестностей данного населенного пункта. Поступают сообщения о начале городских боев в Северске», — заявил Пушилин в своем telegram-канале.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские штурмовые группы подошли вплотную к Северску, а расстояние до окраин города на отдельных участках составляло всего несколько сотен метров. До этого российские военные освободили Кировск и Северк Малый, что позволило продвинуться к стратегически важному объекту.

