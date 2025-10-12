Пушилин заявил о начале боев в Северске

В городе Северск Донецкой Народной Республики начались бои. Об этом 12 октября 2025 года заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Освобождена Кузьминовка, идет зачистка окрестностей данного населенного пункта. Поступают сообщения о начале городских боев в Северске», — заявил Пушилин в своем telegram-канале.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские штурмовые группы подошли вплотную к Северску, а расстояние до окраин города на отдельных участках составляло всего несколько сотен метров. До этого российские военные освободили Кировск и Северк Малый, что позволило продвинуться к стратегически важному объекту.
