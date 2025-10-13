МО отразило массированную атаку на регионы РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПВО сбили 37 украинских дронов над югом России и Черным морем
ПВО сбили 37 украинских дронов над югом России и Черным морем Фото:

Российские военные отразили массированную атаку беспилотников на несколько регионов страны и акватории Черного и Азовского морей. В течение вечера дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В период с 20:15 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Семнадцать из них сбиты над территорией Республики Крым, 15 — над акваторией Черного моря, два — над территорией Курской области, два — над акваторией Азовского моря и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Министерства обороны России в telegram-канале. 

Согласно данным ведомства, основная часть атаки была направлена на Крымский полуостров и прилегающие к нему морские акватории. Также целями стали Курская и Белгородская области. Все беспилотные аппараты были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Ранее URA.RU сообщало, что ночью 11 октября силы ПВО России отразили массированную ночную атаку беспилотников (БПЛА) в шести районах Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что все дроны были уничтожены или перехвачены, и их обломки не упали на землю.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные отразили массированную атаку беспилотников на несколько регионов страны и акватории Черного и Азовского морей. В течение вечера дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России. «В период с 20:15 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Семнадцать из них сбиты над территорией Республики Крым, 15 — над акваторией Черного моря, два — над территорией Курской области, два — над акваторией Азовского моря и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Министерства обороны России в telegram-канале.  Согласно данным ведомства, основная часть атаки была направлена на Крымский полуостров и прилегающие к нему морские акватории. Также целями стали Курская и Белгородская области. Все беспилотные аппараты были уничтожены силами противовоздушной обороны. Ранее URA.RU сообщало, что ночью 11 октября силы ПВО России отразили массированную ночную атаку беспилотников (БПЛА) в шести районах Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что все дроны были уничтожены или перехвачены, и их обломки не упали на землю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...