Вечером 12 октября в подъезде жилого дома в Шелехове (Иркутская область) 14-летний подросток напал с ножом на двух женщин — свою ровесницу и соседку. Обе были доставлены в больницу, но врачи не смогли их спасти. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.
По информации следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия, подозреваемый совершил данные действия из-за ревности. Следственные органы Следственного комитета России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту двойного убийства.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратурой Иркутской области. Что известно о ЧП в Шелехове на данный момент — в материале URA.RU.
Что произошло
Вчера в одном из подъездов многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток напал с ножом на сверстницу. Трагедия произошла в ходе ссоры. О случившемся проинформировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Вечером 12 октября в Шелехове произошла трагедия. В результате ссоры 14-летний подросток нанес ножевые ранения своей сверстнице», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Кобзева.
В результате шума на лестничную площадку вышла одна из соседок. Попытавшись защитить школьницу, 23-летняя девушка также получила ножевое ранение. Обе пострадавшие были госпитализированы, однако спасти их не удалось. Они скончались от полученных ран в больнице. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
В чем причина конфликта
На допросе школьник рассказал, что толкнуло его на преступление. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мотивом нападения молодого человека стала ревность. По данным регионального МВД, юношу задержал мужчина, который выбежал из квартиры, услышав крики потерпевших.
По информации Кобзева, ранее подросток не состоял на профилактическом учете. Его также охарактеризовали, как исключительно положительного подростка.
Уголовное дело
В настоящее время задержанный находится под контролем сотрудников ОМВД России по Шелеховскому району и представителей следственных органов. Следователи по Иркутской области инициировали уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Об этом Следком сообщил в telegram-канале. Кроме того, региональная прокуратура взяла ход и результаты расследования данного уголовного дела на особый контроль.
