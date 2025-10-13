«Агата Кристи» могут воссоединиться

Группа «Агата Кристи» может впервые за 16 лет воссоединиться на одной сцене. Эту информацию приводит telegram-канал Mash. По их данным, Вадим Самойлов, экс-вокалист и один из основателей коллектива, выразил готовность сделать первый шаг к примирению с братом Глебом. Музыкант заявил, что готов выйти на мировую ради грандиозного сольного концерта в московских «Лужниках».
С момента распада коллектива в 2010 году бывшие участники не поддерживают общения, не выступают совместно и даже на частных мероприятиях настаивают на проведении концертов в разные дни, чтобы избежать личных встреч. Глеб требует, чтобы его представляли как «солиста и автора всех хитов группы Агата Кристи», а также утверждает, что его брат задолжал ему денежные средства и якобы предпринимает попытки инициировать против него уголовное преследование. По мнению Глеба и его директора, композиции Вадима являются второстепенными, поскольку, как они заявляют, все ключевые песни написал сам Глеб. За собственное выступление артист запрашивает гонорар в размере 2,2 миллиона рублей.
Ранее Роспатент принял решение отказать Вадиму Самойлову в регистрации наименования коллектива «Агата Кристи» в качестве товарного знака. Согласно поданной заявке, планировалось распространить исключительное право на бренд на широкий спектр продукции, в том числе музыкальные инструменты, одежду и сумки. Кроме того, предполагалось использование товарного знака при организации музыкальных событий и реализации образовательных программ, пишет RT.
