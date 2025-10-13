Нетаньяху подарил Трампу золотого голубя

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу золотого голубя в Израиле. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Нетаньяху подарил Трампу золотого голубя», — указано в сообщении. Его приводит Clash Report.

Ранее лидер Штатов прибыл в Израиль для участия в саммите, посвященном ситуации в секторе Газа. Также отмечалось, что он выступит с речью в кнессете. Помимо этого, лидер Штатов ранее объявил об окончании войны. В его сообщении указано, что ХАМАС согласились на выполнение условия о мирном разоружении.

