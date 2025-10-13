Соседов объяснил причину исчезновения Софии Ротару

София Ротару в последнее время пропала из вида. Последние несколько лет певица не дает концертов и интервью. Хотя раньше регулярно радовала зрителей своими появлениями, в том числе и на телевидении. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил причину исчезновения Ротару. В беседе с корреспондентами URA.RU он заявил, что на сцене знаменитую хуторянку мы вряд ли увидим.
«Ротару, думаю, закончила карьеру, — объясняет Сергей. — У нее возраст: сколько ей лет-то? Ей 78 лет, друзья. Вы считаете, что ей до 100 лет петь надо? Что значит, ее не видно? А где ее видеть должны? Она уже все сделала. Я думаю, что она за границей. Мне почему-то так кажется».
Сама певица по поводу своего местонахождения не делала никаких заявлений. Лишь изредка певица выставляет в социальных сетях фотографии, сделанные на могиле мужа в Киеве. Как правило, это происходит в день его смерти.
«Ротару — представитель старой эстрады, много сделала для искусства, — продолжает Сергей. — Но все когда-нибудь проходит. В свое время ушли Изабелла Юрьева, Шульженко, Утесов, Магомаев… Уходят люди... Конечно, эстрада теряет из-за этого. Но остаются их записи, музыка, которые мы можем смотреть и слушать».
Соседов считает, что за материальное состояние Ротару переживать не стоит. По словам музыкального критика, за свою карьеру «хуторянка» заработала не только на безбедную старость себе, но и своим наследникам. Ротару всегда считалась одной из самых высокооплачиваемых артисток на сцене, получала огромные гонорары, поэтому и сейчас не бедствует.
«Я думаю, на десять поколений будет достаточно ее состояния, — говорит Сергей. — На десять поколений. Она очень богата. Она несусветно богата, я бы сказал».
К слову, София Ротару отказывается работать не только сольные концерты, но и корпоративы. Олигархи не раз приглашали ее на свои мероприятия. Но София Михайловна такие предложения не рассматривает, даже несмотря на огромные гонорары, которые ей предлагают.
