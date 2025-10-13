«Приехало много скорых»: подробности ЧП в екатеринбургской школе, где пострадали дети

Из-за распыления перца в школе Екатеринбурга пострадали ученики младших классов
Часть пострадавших доставили в детскую больницу №9
Часть пострадавших доставили в детскую больницу №9 Фото:
новость из сюжета
14 детей пострадали в школе Екатеринбурга

Среди 14 пострадавших детей из-за распыления перцовки в екатеринбургской школе №76 оказались ученики младших классов. Один из очевидцев рассказал URA.RU, что пострадавшим около 10 лет.

«На вызов приехало много скорых, порядка четырех машин. Пострадали ученики младших классов. Много людей я увидел возле медкабинета, там и врачи бегали», — сказал собеседник.

ЧП произошло утром 13 октября. Шестерым пострадавшим оказали медпомощь прямо в школе. Девятерых подростков доставили в больницу №9. Детям ничего не угрожает. Прямо сейчас в школе работают сотрудники ПДН. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

