«Приехало много скорых»: подробности ЧП в екатеринбургской школе, где пострадали дети

Среди 14 пострадавших детей из-за распыления перцовки в екатеринбургской школе №76 оказались ученики младших классов. Один из очевидцев рассказал URA.RU, что пострадавшим около 10 лет.
«На вызов приехало много скорых, порядка четырех машин. Пострадали ученики младших классов. Много людей я увидел возле медкабинета, там и врачи бегали», — сказал собеседник.
ЧП произошло утром 13 октября. Шестерым пострадавшим оказали медпомощь прямо в школе. Девятерых подростков доставили в больницу №9. Детям ничего не угрожает. Прямо сейчас в школе работают сотрудники ПДН. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
