ВС России освободили населенный пункт Московское в ДНР
Российская армия освободила населенный пункт Московское в ДНР
Российские войска освободили два населенных пункта — Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения группировки войск „Запад“ активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области», — говорится в сообщении МО в telegram-канале. Подразделения группировки «Центр» в ходе операций установили контроль над населенным пунктом Московское в ДНР. Кроме того, российские силы вошли в восточные районы населенного пункта Димитров и продолжают продвигаться вглубь его жилых кварталов.

По данным военного ведомства, за минувшие сутки украинская армия потеряла около 1,5 тыс. военнослужащих в результате действий российских подразделений на линии боевого соприкосновения. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 10 управляемых авиабомб и 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины.

Еще в сентябре сообщалось о продвижении ВС РФ к городу Димитров. В своем видеообращении глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись в районе Димитрова и вышли к ближайшим подступам к городу.

