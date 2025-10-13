ВС РФ освободили сразу два населенных пункта

Российские войска освободили два населенных пункта — Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Подразделения группировки войск „Запад“ активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области», — говорится в сообщении МО в telegram-канале. Подразделения группировки «Центр» в ходе операций установили контроль над населенным пунктом Московское в ДНР. Кроме того, российские силы вошли в восточные районы населенного пункта Димитров и продолжают продвигаться вглубь его жилых кварталов.
По данным военного ведомства, за минувшие сутки украинская армия потеряла около 1,5 тыс. военнослужащих в результате действий российских подразделений на линии боевого соприкосновения. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 10 управляемых авиабомб и 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины.
Еще в сентябре сообщалось о продвижении ВС РФ к городу Димитров. В своем видеообращении глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись в районе Димитрова и вышли к ближайшим подступам к городу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.