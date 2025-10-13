Предупреждение Медведева по Tomahawk, разговор Путина с Трампом об оружии: заявления Пескова 13 октября

Эксплуатация ракет типа Tomahawk невозможна без участия американских специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что в ближайшее время телефонные переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом по вопросу возможных поставок Tomahawk Украине не состоятся.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что контакты между российской и американской сторонами по украинскому вопросу продолжаются по соответствующим каналам. В США знают о паузе в контактах России и Украины.
Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера заявил, что граждане РФ, проживающие в Латвии, могут вернуться на родину и построить свою жизнь там в случае депортации из страны изначального проживания. Все заявления Пескова на встрече с журналистами 13 октября — в материале URA.RU.
Песков прокомментировал высказывание Медведева о Tomahawk
Обращение с таким видом ракет как Tomahawk потребует участия американских специалистов, сообщил Песков. Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос корреспондента о том, соответствует ли официальная позиция Москвы недавним словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Ранее он в своем telegram-канале выразил мнение, что возможные поставки ракет Tomahawk Украине могут привести к негативным последствиям, прежде всего для президента США Дональда Трампа.
«Действительно, обращение с такими сложными ракетами [как Tomahawk] так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Об этом и говорится в сообщении Медведева. Здесь любой мало-мальский эксперт прекрасно это понимает и отдает себе в этом отчет», — сказал Песков.
Разговор Путина и Трампа по поставкам Tomahawk Киеву
На данный момент между Москвой и Вашингтоном отсутствуют конкретные договоренности о проведении телефонной беседы между Путиным и Трампом по поводу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Переговоры по телефону между лидерами двух стран состоятся лишь после достижения соответствующих соглашений, отметил Песков.
Контакты по украинскому вопросу
Россия и США продолжают взаимодействовать по украинскому вопросу. По словам представителя Кремля, американцы владеют темой.
«Разумеется, американцам хорошо известно о той паузе, которая образовалась. Условно, они темой владеют», — сообщил пресс-секретарь президента РФ.
Он также добавил, что контакты между российской и американской сторонами по украинскому треку продолжаются по соответствующим каналам. Однако какого-либо существенного продвижения по этой теме нет.
Угроза депортации россиян из Латвии
Песков отметил, что у россиян есть возможность вернуться на Родину и заново устроить свою жизнь в Российской Федерации. Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал возможную депортацию российских граждан из Латвии. 13 октября истекает срок, до которого эту европейскую страну должны покинуть более 800 россиян, которые не смогли подтвердить свое знание латышского языка и пройти обязательную проверку служб безопасности. Теперь их могут депортировать.
Путин проведет встречу с губернатором Ульяновской области
Пресс-секретарь президента Российской Федерации сообщил, что на сегодня у Владимира Путина запланирован спокойный рабочий день, без проведения каких-либо официальных мероприятий. Однако при этом с докладом в Кремль прибудет губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
