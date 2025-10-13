В Кремле разъяснили, когда Трамп и Путин поговорят о «Томагавках»

Песков: договоренностей насчет разговора Путина и Трампа о Tomahawk нет
Песков пообещал, что как только договоренности будут достигнуты, Путин и Трамп сразу же проведут телефонные переговоры
Песков пообещал, что как только договоренности будут достигнуты, Путин и Трамп сразу же проведут телефонные переговоры

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине в ближайшее время не состоятся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Действительно, судя по сообщениям, Трамп сказал о такой возможности. Пока договоренностей о телефонном разговоре [лидеров РФ и США] нет», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что как только договоренности появятся, стороны тут же созвонятся для уточнения дальнейших деталей.

Ранее Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос передачи Украине ракет Tomahawk в случае, если дипломатические усилия по разрешению конфликта окажутся безрезультатными. Об этом Трамп сообщил в ходе беседы с представителями СМИ, отметив, что подобная возможность может быть обсуждена и с российским президентом. Также глава Белого дома уже высказывался против поставок ракет Tomahawk Украине, несмотря на соответствующие обращения украинского лидера Владимира Зеленского и обсуждения этой темы в Вашингтоне. В то время в американской администрации выражали обеспокоенность возможной эскалацией конфликта, в результате чего решение по запросу Киева оставалось неопределенным.

