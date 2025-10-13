Хоккеисты в Латвии устроили массовую драку во время матча из-за русского языка

В Латвии произошла массовая драка во время матча между игроками и тренерами любительских клубов Priedaine и Kekava Clappers. Причиной стал русский язык. Ситуацию прокомментировал игрок первого клуба Денис Бенке.
«Он сказал что-то вроде: „Убирайся отсюда, русский оккупант“… Ну, я русский, я русскоговорящий. Я не потерплю в свой адрес таких высказываний», — заявил Бенке. Его слова приводит Sport Baza. Судя по словам Бенке, тот услышал слова тренера Kekava Матисса Рибкинскиса, который был крайне недоволен общением соперников на русском языке.
Денис Бенке отметил, что является гражданином Латвии и платит стране налоги. Его мать — украинка, из Горловки. Сам же спортсмен — русскоговорящий. Он также отметил, что не понимает, по каким принципам тренер определяет, кто «русский оккупант», а кто таким не является.
Драки в хоккее — не самое редкое явление. Ранее потасовка произошла между российскими командами «Металлург» и «Торпедо». Отмечается, что после окончания игры между тренерами команд произошел конфликт, который позже перешел в драку.
