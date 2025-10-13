Стало известно, кто занял пост главного архитектора Пермского края

Главным архитектором Пермского края назначена Елена Ермолина
Она одержала победу в конкурсе на замещение вакантной должности в августе 2025 года
Губернатор Пермского края подписал распоряжение о назначении на должность заместителя министра — главного архитектора Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона. Этот пост заняла Елена Ермолина, которая одержала победу в конкурсе на замещение вакантной должности главного архитектора Пермского края. Он состоялся в августе 2025 года.

«Елена Ермолина обладает профильным высшим образованием и значительным опытом работы в области градостроительного планирования, а также является членом СРО проектировщиков. Ранее она занимала пост заместителя директора „Бюро городских проектов“ города Перми и руководила „Институтом территориального планирования“», — сообщает Министерство по управлению имуществом Пермского края на официальном сайте. 

Уточняется, что в новой должности перед Ермолиной поставлены задачи по реализации государственной политики в области градостроительного регулирования и архитектурного проектирования. В ее обязанности входит разработка технических регламентов и стандартов в сфере градостроительства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на эту должность помимо Елены Ермолиной претендовал замначальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми — главный архитектор Сергей Карасев, главный архитектор ООО «Арт-Проект Сатурн-Р» Игорь Луговой и советник главы Салехарда Александр Панфилов.

Должность главного архитектора Пермского края освободилась в начале 2023 года. Именно тогда Артем Габдрахманов, занимавший этот пост с 2021 года, возглавил министерство строительства региона.

