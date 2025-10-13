Бывший пермский депутат Белых вернулся к любимому политическому занятию

Бывший депутат пермского ЗС и экс-губернатор Кировской области Никита Белых появился на публичных слушаниях по проекту бюджета региона на 2026-2028 годы. И задал несколько острых экономических вопросов кабмину. Во времена депутатства Белых часто ставил впросак региональных чиновников — он любил поднимать острые темы и искать ошибки в документах.
«Вопросы от участников слушаний передавали в президиум, их зачитывал глава бюджетного комитета Армен Гарслян. Белых поднял много тем. Например, доходы бюджета по упрощенной системе налогообложения (УСН) он посчитал завышенными, и министр финансов Екатерина Тхор согласилась с ним», — рассказал URA.RU один из участников слушаний.
Она заявила, что власти в проекте закона исходили из ситуации текущего года, но между чтениями готовы внести уточнения. Дело в том, что на федеральном уровне поменяли правила. Также Белых поднял тему повышения ставки НДС с 20 до 22%: это приведет к снижению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Тхор в ответ заявила, что власти недавно узнали об этих изменениях и пока не считали.
Никиту Белых интересовали и вопросы погашения дефицита бюджета за счет приватизации имущества и траты казны на обслуживание коммерческих кредитов. Но тут Тхор отбилась легко: на первый вопрос ответила «нет», а на второй похвалила финансовый блок правительства, который почти никогда не берет такие кредиты. А если и берет, то на короткий срок и быстро гасит.
Уходя, он упрекнул в шутку пермских депутатов, что это они должны задавать такие вопросы, а не он. Никита Белых был осужден за взятку в 2016 году. Из колонии он вышел летом 2024 года. Сейчас он работает на кондитерской фабрике «Пермская». Белых был депутатом ЗС с 2001 по 2008 год. Занимал пост председателя комитета по экономической политике, входил в комитет по бюджетной и налоговой политике. Брат Никиты Белых Александр является председателем КСП Пермского края.
