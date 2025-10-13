Что ждать от Трампа в конфликте на Украине

У Трампа закончились идеи для завершения конфликта на Украине
У американского лидера закончились предложения для мирного урегулирования на Украине
У американского лидера закончились предложения для мирного урегулирования на Украине

У президента Дональда Трампа закончились идеи для мирных инициатив в конфликте на Украине, он продолжит поставлять Киеву оружие, пока стороны не решат вопросы на поле боя. Об этом в интервью URA.RU заявил политолог, доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.

«Сейчас не стоит ждать каких-то новых инициатив мирного плана от Трампа. Он уже исчерпал позитивный потенциал, сам говорил не раз, что конфликт на Украине оказался намного сложнее и потребует значительно больше времени», — сказал политолог.

Во время визита в Израиль 13 октября Трамп признался, что полагал, что завершить украинский конфликт будет легче, чем добиться соглашения об урегулировании в секторе Газа. После этого он прибыл в Египет для участия в саммите по урегулированию конфликта в секторе Газа.

