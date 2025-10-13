13 октября 2025

Геннадий Хазанов отреагировал на сообщения о продаже недвижимости

© Служба новостей «URA.RU»
Генадий Хазанов отказался реагировать на информацию о продаже недвижимости
Генадий Хазанов отказался реагировать на информацию о продаже недвижимости

Народный артист России Геннадий Хазанов отказался комментировать информацию о продаже всей недвижимости. Об этом сообщил сам актер.

«Я не даю никаких комментариев. Не считаю нужным», — заявил актер корреспонденту «Московского комсомольца».

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Геннадий Хазанов якобы продал недвижимость в Москве и области на сумму более 700 миллионов рублей, оставив себе только одну квартиру. В феврале прошлого года артист подчеркивал, что не планирует уезжать из России, несмотря на слухи, и возвращается в страну после каникул.

