Геннадий Хазанов отреагировал на сообщения о продаже недвижимости

Народный артист России Геннадий Хазанов отказался комментировать информацию о продаже всей недвижимости. Об этом сообщил сам актер.
«Я не даю никаких комментариев. Не считаю нужным», — заявил актер корреспонденту «Московского комсомольца».
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Геннадий Хазанов якобы продал недвижимость в Москве и области на сумму более 700 миллионов рублей, оставив себе только одну квартиру. В феврале прошлого года артист подчеркивал, что не планирует уезжать из России, несмотря на слухи, и возвращается в страну после каникул.
