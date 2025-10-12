В Минздраве успокоили россиян на фоне роста цен на лекарства

Замминистра Глаголев: сегодня рост цен на лекарства ниже показателей инфляции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Минздраве заявили, что рост цен на лекарства ниже уровня инфляции
В Минздраве заявили, что рост цен на лекарства ниже уровня инфляции Фото:

В России рост цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты с начала года оказался ниже уровня инфляции. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

«И на сегодня рост цен по ним ниже показателей инфляции», — приводит слова Глаголева ТАСС. Он отметил, что насчитывается 820 международных непатентованных названий и 1 000 готовых лекарственных препаратов в разных дозировках.

Замминистра пояснил, что появление на рынке новых аналогичных препаратов сопровождается применением понижающего ценового коэффициента для новых позиций, что обеспечивает снижение среднерыночной стоимости в сегменте. Отмечается, что мониторинг цен на все жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не прекращается.

Ранее в сентябре Министерство экономического развития сообщало о замедлении инфляции в России: годовой уровень снизился до 7,99%. В то же время цены на непродовольственные товары, к которым относятся и медикаменты, выросли на 0,13% за неделю. На этом фоне данные о росте цен на жизненно важные лекарства ниже инфляции свидетельствуют о сдерживании удорожания в фармацевтическом сегменте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России рост цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты с начала года оказался ниже уровня инфляции. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. «И на сегодня рост цен по ним ниже показателей инфляции», — приводит слова Глаголева ТАСС. Он отметил, что насчитывается 820 международных непатентованных названий и 1 000 готовых лекарственных препаратов в разных дозировках. Замминистра пояснил, что появление на рынке новых аналогичных препаратов сопровождается применением понижающего ценового коэффициента для новых позиций, что обеспечивает снижение среднерыночной стоимости в сегменте. Отмечается, что мониторинг цен на все жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не прекращается. Ранее в сентябре Министерство экономического развития сообщало о замедлении инфляции в России: годовой уровень снизился до 7,99%. В то же время цены на непродовольственные товары, к которым относятся и медикаменты, выросли на 0,13% за неделю. На этом фоне данные о росте цен на жизненно важные лекарства ниже инфляции свидетельствуют о сдерживании удорожания в фармацевтическом сегменте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...