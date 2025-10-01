Топливный союз предупредил об угрозе закрытия части АЗС из-за нерентабельности

Рентабельность реализации бензина на автозаправочных станциях (АЗС) в России в настоящее время находится на отрицательном уровне, что уже привело к закрытию ряда независимых АЗС. Об этом говорится в обращении Российского топливного союза (РТС), направленном вице-премьеру Александру Новаку 30 сентября.
В документе РТС выделяет две ключевые проблемы, связанные с рынком бензинов. Первая заключается в том, что вследствие снижения объемов производства и уменьшения биржевых продаж наблюдается рост оптовых цен, которые в отдельных регионах сравнялись или даже превысили уровень розничных.
"С учетом сверхинфляционного роста эксплуатационных затрат, тарифов РЖД и ЖКХ, возросшей кредитной и налоговой нагрузки рентабельность розничного ритейла по бензинам стала глубоко отрицательной", — говорится в письме. Информацию приводит "Интерфакс".
Второй проблемой РТС называет массовое несоблюдение сроков отгрузки бензина, реализуемого через биржу. Фактические объемы поставок значительно уступают заключенным договорам, а сроки исполнения увеличиваются до полутора-двух месяцев. Учитывая необходимость полной предоплаты за биржевой товар, это приводит к вымыванию оборотного капитала и увеличению долговой нагрузки. При этом нефтяные компании в полном объеме обеспечивают собственные сбытовые структуры, что негативно сказывается на поставках независимым приобретателям, подчеркивается в обращении.
По данным Союза, в ряде регионов уже зафиксированы продолжительные перебои с поставками бензина, а совокупность убыточности розничных продаж и нехватки топлива приводит к закрытию отдельных частных сетей АЗС. В случае сохранения текущих тенденций, независимые владельцы автозаправок — их доля составляет около 60% рынка — могут быть вынуждены прекратить свою деятельность. Что касается сегмента дизельного топлива, ситуация здесь менее напряженная, однако сокращение биржевых продаж и увеличение сроков отгрузки стали причиной нарушения баланса спроса и предложения, роста оптовых цен и обнуления рентабельности розничной торговли. Как объяснили в РТС, закрытие экспорта дизельного топлива для непроизводителей не окажет значительного влияния на предложение внутри страны ввиду небольших объемов экспорта и превышения внутренних цен над экспортными.
В целях обеспечения стабильной работы топливного ритейла РТС предлагает рассмотреть ряд мер. В частности, обеспечить исполнение рекомендаций Минэнерго по объемам мелкооптовых и биржевых продаж, а также соблюдение установленных сроков и количеств отгрузок по биржевым контрактам. Кроме того, Союз предлагает при регулировании роста розничных цен ориентироваться не на индекс потребительских цен, а на композитный индекс инфляции, отражающий повышение налоговой и кредитной нагрузки.
Ранее сообщалось, что российские власти начали масштабную проверку цен на бензин. Министерство энергетики совместно с региональными подразделениями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) направили официальные запросы владельцам сетей автозаправочных станций с требованием объяснить причины повышения стоимости топлива.
