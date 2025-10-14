Лагутенко не стал отказываться от бизнеса в России

Музыкант Илья Лагутенко успешно продлил исключительные права на товарный знак «Мумий Тролль» на территории России. Соответствующее решение Роспатента зафиксировано в его электронной базе. Это означает, что бренд популярной рок-группы будет находиться под защитой до ноября 2035 года.
Изначально срок действия исключительного права на товарный знак «Мумий Тролль» истекал 11 ноября 2025 года. Однако, как выяснило РИА Новости, музыкант заблаговременно подал заявление о продлении. Это позволило сохранить за собой контроль над интеллектуальной собственностью группы.
Роспатент удовлетворил заявление Лагутенко, что гарантирует ему владение товарным знаком «Мумий Тролль» на ближайшие 10 лет. Это решение обеспечивает правовую защиту бренда, а также авторских прав на использование названия группы и связанных с ним изображений или символики.
В марте 2025 года музыкальный коллектив «Мумий Тролль» официально завершил свою концертную деятельность на территории России. Группа стала последовательно отклонять все поступающие предложения о проведении частных выступлений. Между тем, текущее местонахождение участников группы не разглашается, передает «Царьград».
Группа «Мумий Тролль» была образована во Владивостоке в 1983 году. С момента основания неизменным лидером коллектива остается Илья Лагутенко. В состав группы также входят Олег Пунгин, Александр Холенко, Артем Крицин и Павел Вовк. Исполнители приобрели широкую известность благодаря таким композициям, как «Владивосток 2000», «Девочка», «Утекай», «Морская», «С Новым Годом, крошка!» и ряду других песен.
