«Было основание не идти»: какие ошибки могла совершить пропавшая в тайге семья Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края, продолжаются вторую неделю. Семья с ребенком и собакой ушла в самостоятельный поход к горе Буртинка. Последняя связь с ними была 28 сентября. Операция по их поиску началась лишь спустя сутки после того, как родственники сообщили о пропаже.
В пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что волонтеры уже покинули место поисков семьи Усольцевых. Теперь там могут работать только профессионалы и сотрудники служб.
По оценке экспертов, семья допустила ряд серьезных ошибок как до, так и во время похода. В частности, они проигнорировали решение гида отменить поход и отправились в тайгу самостоятельно, а также, вероятно, не взяли необходимое снаряжение и в критической ситуации продолжили путь вместо того, чтобы остаться на месте. Подробнее — в материале URA.RU.
Поддались панике и начали действовать вслепую
Психиатр Тюменского кардиоцентра Елена Кузьмищева заявила в интервью aif.ru, что семья Усольцевых, пропавшая в тайге, могла допустить несколько критических ошибок, которые существенно снизили их шансы на спасение. В первую очередь, семье лучше было оставаться на месте и ждать помощи, чтобы облегчить задачу спасателям. Кроме того, они могли не подать сигнал бедствия своевременно, надеясь справиться самостоятельно. Это, в свою очередь, часто приводит к трагическим последствиям.
В условиях стресса человек склонен действовать импульсивно, не оценивая трезво ситуацию и не останавливаясь для принятия взвешенного решения. Семья могла поддаться панике и начать двигаться вслепую, вместо того чтобы сделать паузу, успокоиться и правильно оценить обстановку. Также, возможно, не были приняты необходимые меры для обеспечения безопасности и сохранения тепла — при ухудшении погоды важно сразу искать укрытие и заботиться о собственном состоянии.
Еще одной вероятной ошибкой стало отсутствие заметных следов на маршруте. При невозможности связаться со спасателями важно оставлять зарубки на деревьях, пирамидки из камней или записки с указанием даты и направления движения, чтобы облегчить поиски. Кузьмищева также обратила внимание на то, что многие люди в подобных ситуациях переоценивают собственные силы и недооценивают опасность, что особенно рискованно в дикой природе.
Не послушали гида и пошли на свой страх и риск
Инструктор по туризму Максим Штыб отметил, что первая и главная ошибка Усольцевых — самонадеянность. Они не прислушались к гиду, который отменил поход из-за плохой погоды. Это было главное основание не идти в экспедицию, уточняет Штыб. Игнорирование профессионального мнения поставило семью в опасные условия.
Семья не оставила информации о точном маршруте и времени возвращения. Это привело к потере драгоценного времени: поиски начались только после того, как люди заметили их отсутствие. Если бы маршрут был зарегистрирован, в том числе на сайте МЧС, поиски стартовали бы раньше.
Не взяли с собой необходимые вещи и средства навигации
По словам инструктора, даже для короткой прогулки необходимо брать с собой минимальный набор: средства для разведения огня, спасательное покрывало, компас, фонарик, запас еды. Неизвестно, был ли у Усольцевых такой набор. Отсутствие теплой одежды и средств выживания в осеннем лесу — потенциально фатальная ошибка.
Современные GPS-трекеры и навигаторы могут значительно облегчить поиски. Если семья не использовала такие устройства, это усложнило их обнаружение. Навигатор в телефоне помогает только при наличии сигнала связи, а в тайге связь часто отсутствует. Эксперт советует при потере ориентировки найти укрытие, развести костер и ждать помощи, а не блуждать по лесу без понимания направления. Возможно, семья не воспользовалась этим правилом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.