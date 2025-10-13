Как выжить в тайге, если заблудился

В Красноярском крае завершен активный этап поисков семьи Усольцевых, пропавшей в лесах района Минской петли 28 сентября. В дальнейшем поисковые работы будут осуществляться в формате адресных операций, которыми займутся сертифицированные спасатели. В настоящее время поиски семьи продолжаются на территории Партизанского, Саянского и Манского районов.
Где и когда пропала семья Усольцевых
Семья Усольцевых — муж 1961 года рождения, жена 1977 года рождения и пятилетний ребенок — пропала 28 сентября. Они ушли в поход и не вернулись. Изначально они собирались идти вместе с туристической группой, но в последний момент решили отправиться в поход в одиночку из-за резкого ухудшения погоды.
Автомобиль семьи был обнаружен у подножия горного массива. В салоне остались все ценные вещи, документы, а также детское кресло с игрушками.
В поиске были задействованы более 350 человек, включая следователей, криминалистов и сотрудников поисково-спасательных отрядов и альпинисты со специальным оборудованием. 12 октября активная фаза поисков семьи была завершена. Массовые поисковые мероприятия и работа оперативного штаба были прекращены. Дальнейшие действия по поиску семьи будут продолжены профессиональными спасателями в формате точечных заданий.
Как выжить в тайге, если потерялся
Чем питаться в тайге
Основным источником питания в тайге могут стать ягоды, орехи, грибы и коренья. Как напомнил генеральный директор сети магазинов для охоты и спорта «Сварог» Семен Кирюхин для siapress.ru, в тайге растут морошка, голубика, черника, костяника, брусника, клюква, кедровый орех, малина, а также белые грибы, маслята и подосиновики.
Однако он уточнил, что не все растения безопасны, поэтому важно точно знать их виды. А если есть возможность, лучше попытаться поймать рыбу или небольшое животное с помощью самодельных ловушек.
Специалист подчеркнул, что для облегчения добычи пищи и приготовления еды рекомендуется брать в лес котелок и металлический чайник. Это позволит не только обеззараживать воду, но и готовить найденные продукты, делая их безопасными для употребления. Также не стоит расходовать силы без необходимости; следует устраивать привалы в защищенных местах и беречь тепло тела — это поможет снизить потребность в калориях и повысит шансы дождаться спасателей.
Где и как брать в тайге воду
В условиях ограниченного доступа к чистой воде существует несколько безопасных способов ее очистки и сбора. Ключевыми являются сбор дождевой воды, роса, использование природных источников и извлечение влаги из растений.
Ключевые способы добычи воды
Дождевую воду можно собрать, выкопав небольшую ямку и обложив ее крупными листьями, чтобы жидкость не уходила в почву. Также можно собрать росу: обвязать ствол дерева тканью — вода будет стекать по стволу и скапливаться в установленной внизу емкости.
Воду из природных источников — рек, ручьев, озер — обязательно нужно прокипятить перед употреблением. Дополнительно получить влагу можно с помощью полиэтиленового мешка, надетого на ветку или куст: за час так собирается до 80 миллилитров воды.
Как очистить воду в полевых условиях
Для очистки воды в полевых условиях можно использовать природные фильтры. Вода проливается через слой песка и камней для удаления крупных загрязнений. После механической фильтрации жидкость необходимо прокипятить, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы. При отсутствии возможности кипячения стоит применить специальные химические средства — йодные таблетки или хлорные капли. Их советуют брать с собой в походы, чтобы иметь запасной способ обеззараживания.
Как избежать встречи с хищниками
Для предотвращения нежелательных встреч с хищными животными в тайге необходимо соблюдать меры предосторожности. Специалисты советуют использовать одежду, издающую шум, либо носить браслеты с металлическими элементами, чтобы заранее оповестить диких зверей о своем присутствии.
В случае отсутствия подобных средств рекомендуется создавать шум с помощью металлической посуды, а также повышать голос, петь или декламировать стихи. Кроме того, следует избегать приближения к логовам животных и местам, где может находиться их корм. При встрече с хищником важно сохранять самообладание и не поддаваться панике.
Где в тайге переночевать
При организации ночлега в тайге рекомендуется использовать доступные природные материалы, включая сухие листья, траву или мох. Для защиты от неблагоприятных условий можно соорудить простое укрытие либо расположиться под раскидистой кроной большого дерева.
Следует отдавать предпочтение участкам, находящимся на возвышенности и защищенным от ветра, что позволит избежать скопления воды во время осадков. При наличии необходимых ресурсов природные материалы можно применить для возведения более устойчивого убежища.
Что советует МЧС
По мнению специалистов, чтобы остаться в живых, нужны элементарные первоначальные знания и огромное желание найти выход из ситуации. МЧС советует заблудившимся в первую очередь обнять дерево, чтобы успокоиться и снять напряжение.
Категорически не рекомендуется поддаваться панике. Следует остановиться и обдумать свои действия: попытаться вспомнить, откуда пришли, прислушаться, не доносятся ли крики людей, звуки автомобилей или лай собак. Различные звуки могут указывать путь к цивилизации: работающий трактор слышен на расстоянии 3-4 километров, собачий лай — за 2-3 километра, а звук проходящего поезда — до 10 километров.
Трубы на крышах домов видны с трех километров, заводские трубы — с шести, а колокольни и башни — с расстояния до 15 километров. При отсутствии явных ориентиров рекомендуется двигаться к водоему и следовать вниз по течению, так как ручей всегда приведет к реке, а река — к населенным пунктам. При наличии возможности следует немедленно связаться с Единой службой спасения по телефонам 112 или 01 (звонок бесплатный).
Если есть уверенность, что поиски уже начаты, необходимо оставаться на месте, развести костер и подавать сигналы — дым и звуки голоса облегчат поиски. Для ночлега рекомендуется подготовить лежанку из хвойных веток, а костер поддерживать в течение всей ночи, периодически добавляя в него толстые ветви.
При самостоятельных попытках найти дорогу важно ориентироваться по солнцу. Если удастся выйти к линии электропередачи, железной дороге, газопроводу или реке, стоит двигаться вдоль них — эти объекты неизменно приведут к людям, пусть и не всегда в предполагаемом направлении.
Ориентироваться по сторонам света возможно и без компаса: северная сторона стволов берез и сосен темнее южной, а мох и лишайники гуще растут на северной стороне камней и деревьев. Смоляные капли на хвойных деревьях менее выражены с северной стороны. Эти признаки особенно заметны у отдельно стоящих деревьев на полянах или опушках.
Не стоит сокращать путь, даже если кажется, что вы идете по кругу — это распространенное явление, обусловленное физиологическими особенностями человека. Наилучшей тактикой будет выбирать хорошо заметный ориентир каждые 100–150 метров, особенно если путь преграждают завалы или густые кусты.
Особую опасность в таежной местности представляют болота. В случае попадания в трясину нельзя делать резких движений. Следует осторожно лечь на шест, приняв горизонтальное положение, и, подтягиваясь за камыши или траву, медленно отползать от опасного участка. При передвижении группой по болотистой местности рекомендуется держаться вместе, чтобы иметь возможность оказать друг другу помощь.
Для организации временной стоянки следует выбирать сухое место, построить укрытие из подручных материалов, развести костер и пополнить запасы пищи из природных источников. Оптимально размещаться рядом с ручьем или небольшой рекой, что обеспечит доступ к воде. В теплое время года можно ограничиться простейшим навесом или шалашом.
Для привлечения внимания спасателей необходимо сделать себя заметным: выбрать открытое и возвышенное место, на ближайшей поляне установить три высоких креста из еловых веток. Можно также развести три костра, сделать в земле три глубоких борозды или сложить три кучки из камней — такие необычные знаки хорошо видны с воздуха. Дополнительно рекомендуется развесить на деревьях яркие или блестящие предметы (бутылки, банки, упаковки), чтобы облегчить обнаружение с вертолета или с земли.
Что надо взять с собой перед походом в лес
При планировании посещения леса крайне важно тщательно подготовиться, чтобы обеспечить безопасность и комфорт. С собой стоит взять что-нибудь для разведения огня: бензиновую зажигалку или спички. Также обязательным элементом экипировки является дождевик. А заточенный складной нож является универсальным инструментом, полезным в различных ситуациях.
Для навигации в лесу необходимо иметь при себе карту местности или компас. Также рекомендуется взять с собой достаточный объем питьевой воды. Оптимальным решением будет хранение воды в большой фляге.
Стоит иметь при себе репелленты как эффективное средство для отпугивания насекомых. А фонарик в комплекте с запасными батарейками обеспечит возможность ориентироваться в условиях недостаточной освещенности или подавать световые сигналы в экстренных ситуациях.
Мобильный телефон перед походом в лес должен быть полностью заряжен. Кроме того, необходимо взять с собой непортящиеся продукты питания.
Как выжить в зимней тайге
Правила выживания в условиях зимы отличаются. Зимой короткий световой день, глубокий снег, неблагоприятные погодные условия и низкие температуры.
Рекомендуется заранее информировать родственников или близких о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения, чтобы в случае задержки они могли своевременно обратиться за помощью. Оптимальным вариантом является регистрация туристической группы у спасательных служб, что, согласно действующему законодательству, является обязательной процедурой для организованных туристических коллективов.
Переменчивая зимняя погода, особенно в горных районах, способна значительно затруднить и замедлить работу поисковых служб. В подобных условиях крайне важно сохранять жизнеспособность как можно дольше. Основная опасность для человека в зимний период — переохлаждение.
Каждому участнику экспедиции рекомендуется иметь при себе средства для розжига огня, надежно защищенные от влаги. В зимнее время предпочтение следует отдавать специальным спичкам, поскольку газовые зажигалки не функционируют на морозе, а бензиновые устройства подвержены протеканию.
Важно помнить, что снег — это дистиллированная вода, в нем практически отсутствуют соли и микроэлементы, и постоянно пить талую воду не стоит. Лучше найти ручей.
Как правило, спасатели советуют не покидать место, где люди оказались в затруднительном положении. Неправильное определение направления движения может привести к тому, что группа значительно отклонится от первоначального маршрута, который станет основной зоной поиска для спасателей. Помимо этого, ожидая прибытия помощи, рекомендуется экономить силы, поскольку обустройство новых укрытий для ночлега требует значительных физических затрат, что может оказаться непосильной задачей для уставших людей, особенно при внезапном ухудшении погодных условий.
В ожидании прибытия спасательных служб следует заранее позаботиться о создании заметных ориентиров, которые позволят быстрее обнаружить вас. Следует учитывать, что при снежной буре следы пребывания на месте даже крупной группы людей могут быть оперативно скрыты под снегом, поэтому обозначения для спасателей необходимо регулярно обновлять. В условиях ограниченной видимости, например в тумане или в сумерках, для привлечения внимания поисковых команд и указания своего местоположения рекомендуется использовать специальные сигнальные ракеты, фальшфейеры, фонари либо обыкновенные лазерные указки.
