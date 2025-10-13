13 октября 2025

В Екатеринбурге поднимут зарплаты охранникам школ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение приняли городские власти
Решение приняли городские власти Фото:

Власти Екатеринбурга поднимут оплату труда сотрудникам охраны школ и детских садов. Об этом в ходе совместного заседания комиссий гордумы по безопасности жизнедеятельности населения и по бюджету заявил вице-мэр (по образованию) Константин Шевченко, передает корреспондент URA.RU.

«Думаю, в течение двух недель эта цифра будет определена», — подчеркнул Шевченко. Подтвердив, что ее обозначат при корректировке бюджета.

В 2025 году на эти расходы было заложено 78 млн рублей. Ставка в детских садах у сотрудников ЧОП в час составляет 116 рублей, а в школах 131 рубль. При этом в среднем в регионе она достигает 219 рублей.

Ранее о нехватке денег на достойную оплату труда охраны в школах и детских садах заявила глава департамента образования Инна Гумбатова. Подчеркнув, что из-за этого в учреждениях работают неквалифицированные сотрудники.

В конце сентября этот вопрос поднял на заседании гордумы депутат Александр Колесников. Он отметил, что «зоопарк охраняется дороже, чем школы». В начале октября депутаты подписали коллективное обращение к мэру Алексею Орлову о необходимости увеличения финансирования охраны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Екатеринбурга поднимут оплату труда сотрудникам охраны школ и детских садов. Об этом в ходе совместного заседания комиссий гордумы по безопасности жизнедеятельности населения и по бюджету заявил вице-мэр (по образованию) Константин Шевченко, передает корреспондент URA.RU. «Думаю, в течение двух недель эта цифра будет определена», — подчеркнул Шевченко. Подтвердив, что ее обозначат при корректировке бюджета. В 2025 году на эти расходы было заложено 78 млн рублей. Ставка в детских садах у сотрудников ЧОП в час составляет 116 рублей, а в школах 131 рубль. При этом в среднем в регионе она достигает 219 рублей. Ранее о нехватке денег на достойную оплату труда охраны в школах и детских садах заявила глава департамента образования Инна Гумбатова. Подчеркнув, что из-за этого в учреждениях работают неквалифицированные сотрудники. В конце сентября этот вопрос поднял на заседании гордумы депутат Александр Колесников. Он отметил, что «зоопарк охраняется дороже, чем школы». В начале октября депутаты подписали коллективное обращение к мэру Алексею Орлову о необходимости увеличения финансирования охраны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...