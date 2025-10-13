В Екатеринбурге поднимут зарплаты охранникам школ

Власти Екатеринбурга поднимут оплату труда сотрудникам охраны школ и детских садов. Об этом в ходе совместного заседания комиссий гордумы по безопасности жизнедеятельности населения и по бюджету заявил вице-мэр (по образованию) Константин Шевченко, передает корреспондент URA.RU.
«Думаю, в течение двух недель эта цифра будет определена», — подчеркнул Шевченко. Подтвердив, что ее обозначат при корректировке бюджета.
В 2025 году на эти расходы было заложено 78 млн рублей. Ставка в детских садах у сотрудников ЧОП в час составляет 116 рублей, а в школах 131 рубль. При этом в среднем в регионе она достигает 219 рублей.
Ранее о нехватке денег на достойную оплату труда охраны в школах и детских садах заявила глава департамента образования Инна Гумбатова. Подчеркнув, что из-за этого в учреждениях работают неквалифицированные сотрудники.
В конце сентября этот вопрос поднял на заседании гордумы депутат Александр Колесников. Он отметил, что «зоопарк охраняется дороже, чем школы». В начале октября депутаты подписали коллективное обращение к мэру Алексею Орлову о необходимости увеличения финансирования охраны.
