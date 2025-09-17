Челябинская прокуратура добилась штрафа для «коммунального короля» Екатеринбурга

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска в результате проверки деятельности ООО «УКИКО» привлекла к административной ответственности директора компании Виктора Старокожева, которого считают «коммунальным королем» Екатеринбурга. За ненадлежащее содержание домов в городе он получил 50-тысячный штраф, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по обслуживанию жилищного фонда в отношении директора ООО „УКИКО“ прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Постановлением начальника Госжилинспекции области должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Проверку начали после обращения жильцов многоквартирных домов № 13 по улице Савина и № 10а по улице Карпенко. В других жомах также были выявлены нарушения
Ранее штрафные санкции касались исключительно компании «УКИКО»: ГЖИ выписывала фирме штраф на 250 тысяч рублей за ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах на улице Социалистической в Металлургическом районе города. Теперь же дело дошло до директора.
Старокожев, в свою очередь, находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Следствие считает, что бизнесмен обманул жителей более полутысячи домов, которые обслуживает его компания «УКИКО». Сам Старокожев утверждает, что действовал в рамках закона.
