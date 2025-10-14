14 октября 2025

В Екатеринбурге благоустроят сквер, ведущий к главному монастырю

Участок на улице Народной воли планировали благоустроить в 2020 году
В Екатеринбурге благоустроят сквер, ведущий мимо УрГЭУ (по улице Народной воли) к Ново-Тихвинскому монастырю, что возле Зеленой Рощи, говорится в постановлении "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды Екатеринбурга на 2018-2030 год". Оно с внесенными изменениями подписано первым вице-мэром Игорем Сутягиным, документ опубликован на сайте горадминистрации. 

"Постановляю: раздел «Благоустройство общественных территорий»... дополнить пунктом..: благоустройство территории вдоль здания № 45 по улице Народной Воли, на участке от улицы 8 Марта до переулка Университетского", — говорится в документе. Контроль за исполнением возложен на Сутягина. 

В 2020-м Совет по развитию рекреационных и общественных пространств под руководством председателя комитета (сейчас департамента) благоустройства мэрии Тамары Благодатковой рассмотрел концепцию развития территории перед УрГЭУ, в частности, на улице 8 Марта, 62 и на улице Народной Воли, 45. Тогда планировалось превратить пространство в «пешеходный оазис». 

В августе 2025 года губернатор Денис Паслер рассказал об инициативе основателей сети косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» разбить сквер возле УрГЭУ со стороны улицы 8 Марта. На реализацию проекта планируют выделить около 150 млн рублей. 

Зона благоустройства
