Замглавы челябинского миндортранса Харченко продлили срок в СИЗО

Тракторозаводский райсуд Челябинска в очередной раз продлили срок в СИЗО первому замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Станиславу Харченко. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, он пробудет под стражей до 18 ноября.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Продлить Харченко срок меры пресечения в виде содержания под стражей на месяц, то есть до 18 ноября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Харченко находится в СИЗО с конца 2024 года. Туда его поместили по обвинению в превышении должностных полномочий. Предварительно, один эпизод касается строительства новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, второй — со строительством дороги в Мисяше. Также в деле имеются факты коррупции.
С задержания Харченко началась настоящая зачистка челябинского миндора. По делу о растрате госбюджета были задержаны экс-глава министерства Дмитрий Микулик, его сменщик на посту Алексей Нечаев, начальник правового управления ведомства Анна Курьянова, бизнесмены Константин Зарипов и Александр Зырянов. Все они, по версии следствия, входили в дорожный картель, организованный во времена, когда областью руководил Борис Дубровский.
Фигуранты начали сдавать друг друга. По слухам, Нечаев дал показания на Дубровского. Это позволило ему выйти из СИЗО. Экс-губернатора же объявили в розыск.
