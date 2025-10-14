Замглавы челябинского миндортранса Харченко продлили срок в СИЗО

Станислава Харченко оставили в СИЗО до 18 ноября
Станислава Харченко оставили в СИЗО до 18 ноября
новость из сюжета
Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Тракторозаводский райсуд Челябинска в очередной раз продлили срок в СИЗО первому замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Станиславу Харченко. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, он пробудет под стражей до 18 ноября.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Продлить Харченко срок меры пресечения в виде содержания под стражей на месяц, то есть до 18 ноября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Харченко находится в СИЗО с конца 2024 года. Туда его поместили по обвинению в превышении должностных полномочий. Предварительно, один эпизод касается строительства новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, второй — со строительством дороги в Мисяше. Также в деле имеются факты коррупции.

С задержания Харченко началась настоящая зачистка челябинского миндора. По делу о растрате госбюджета были задержаны экс-глава министерства Дмитрий Микулик, его сменщик на посту Алексей Нечаев, начальник правового управления ведомства Анна Курьянова, бизнесмены Константин Зарипов и Александр Зырянов. Все они, по версии следствия, входили в дорожный картель, организованный во времена, когда областью руководил Борис Дубровский.

Фигуранты начали сдавать друг друга. По слухам, Нечаев дал показания на Дубровского. Это позволило ему выйти из СИЗО. Экс-губернатора же объявили в розыск.

