Медведев: Россия победит в своей справедливой борьбе

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия победит в своей справедливой борьбе. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Третьего всероссийского форума партпроекта «Женское движение Единой России».
«В следующем году выборы. С таким чудесным женским коллективом, который у нас есть в „Единой России“, мы несомненно победим. Точно так же, как мы победим и в главном — в нашей справедливой борьбе», — заявил Медведев на заседании, трансляция которого опубликована на сайте партии. Он подчеркнул, что и для женщин, и для всех семей главное — победа.
Также Медведев заявил, что на выборах-2026 «Единой России» нужна безоговорочная победа. «Нам нужна безоговорочная победа, и, я уверен, мы ее получим. Но, чтобы ее достигнуть, нам нужно подготовить и новую версию народной программы, учесть те предложения, которые поступают от всех, и, конечно, от женщин, от матерей, от жен, от огромного женского актива в рамках новой редакции народной программы», — сказал зампредседателя Совбеза РФ.
Форум проходит во вторник в Москве на площадке Национального центра «Россия». Медведев сделал и другие заявления. Так, он сообщил, что в России взят курс на то, чтобы органы власти пополнялись как можно большим количеством участников спецоперации. Он подчеркнул, что победа участников СВО на прошедших в сентябре выборах показала, что избиратели им
