Зеленский рассмотрит петицию о лишении гражданства Украины мэра Одессы Труханова

Петиция с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства собрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения за менее чем сутки. Это подтверждают данные, опубликованные на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Теперь обращение будет официально передано на рассмотрение главе государства. По словам авторов петиции, они настаивают на лишении Труханова паспорта Украины из-за сообщений украинских СМИ о его якобы российском гражданстве, что противоречит закону страны.
Накануне, 13 октября, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что президентская комиссия Украины, возможно, рассмотрит вопрос об отмене его украинского гражданства. По словам Труханова, причиной для этого стали подозрения в том, что он обладает паспортом гражданина России. Одновременно градоначальник категорически отверг подобные обвинения, отметив, что информация о его якобы российском гражданстве регулярно появляется накануне значимых политических событий, передает «Царьград».
