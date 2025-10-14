Мишустину и Мантурову доложат об отсрочке нового утильсбора

Минпромторг РФ доложит Мишустину по вопросу отсрочки утильсбора на автомобили, заявил Алиханов
Минпромторг РФ доложит Мишустину по вопросу отсрочки утильсбора на автомобили, заявил Алиханов Фото:
В России меняют правила утильсбора

Главе Правительства РФ Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Денису Мантурову доложат о вопросе отсрочки новых параметров расчета утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщил глава Министерства торговли и промышленности РФ Антон Алиханов.

«У нас действительно было много обращений от граждан через социальные сети и от бизнес-объединений. Денис Валентинович (Мантуров — прим. URA.RU) дал нам поручение проработать этот вопрос», — заявил Алиханов. Его слова приводит РИА Новости.

Помимо этого, Алиханов отметил, что при подготовке предложений по отсрочке новых параметров утильсбора на автомобили будут рассмотрены сроки поставки и оплаты заказанных автомобилей. Это обусловлено тем, что мера по пересмотру утильсбора была объявлена 12 сентября.

Вопрос об отсрочке новых параметров расчета утилизационного сбора на автомобили возник после того, как бизнес-объединения и граждане обратились к властям с просьбой дать покупателям время завершить таможенные процедуры по ранее заключенным сделкам. Изначально новые правила должны были вступить в силу 1 ноября 2025 года, а их пересмотр был инициирован после обращения «Деловой России» и поручения Дениса Мантурова Минпромторгу рассмотреть возможность отсрочки.

