Мишустину и Мантурову доложат об отсрочке нового утильсбора

Главе Правительства РФ Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Денису Мантурову доложат о вопросе отсрочки новых параметров расчета утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщил глава Министерства торговли и промышленности РФ Антон Алиханов.
«У нас действительно было много обращений от граждан через социальные сети и от бизнес-объединений. Денис Валентинович (Мантуров — прим. URA.RU) дал нам поручение проработать этот вопрос», — заявил Алиханов. Его слова приводит РИА Новости.
Помимо этого, Алиханов отметил, что при подготовке предложений по отсрочке новых параметров утильсбора на автомобили будут рассмотрены сроки поставки и оплаты заказанных автомобилей. Это обусловлено тем, что мера по пересмотру утильсбора была объявлена 12 сентября.
Вопрос об отсрочке новых параметров расчета утилизационного сбора на автомобили возник после того, как бизнес-объединения и граждане обратились к властям с просьбой дать покупателям время завершить таможенные процедуры по ранее заключенным сделкам. Изначально новые правила должны были вступить в силу 1 ноября 2025 года, а их пересмотр был инициирован после обращения «Деловой России» и поручения Дениса Мантурова Минпромторгу рассмотреть возможность отсрочки.
