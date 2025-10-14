Введение новых правил расчета утильсбора отложили до 1 декабря

Новые правила расчета утильсбора, предварительно, вступят в силу не 1 ноября, как планировалось ранее, а еще через месяц — 1 декабря. Об этом сообщает портал РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера Дениса Мантурова.
«Я уже дал поручение [министру промышленности] Антону Алиханову рассмотреть возможность переноса на месяц срока этого решения», — заявил Манутров. Он выразил уверенность, что будет найден оптимальный вариант оптимальный вариант.
Ранее в правительство России поступило предложение отсрочить утилизационный сбор. Мантурову и премьер-министру Михаилу Мишустину доложат о вопросе отсрочки новых параметров расчета утилизационного сбора. Помимо этого, в Госдуме появилось предложение расширить льготы для определенных автомобилей, размещенных на таможнях или свободных складах с целью последующей переработки или хранения.
