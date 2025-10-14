Введение новых правил расчета утильсбора отложили до 1 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый утильсбор могут отсрочить
Новый утильсбор могут отсрочить Фото:
новость из сюжета
В России меняют правила утильсбора

Новые правила расчета утильсбора, предварительно, вступят в силу не 1 ноября, как планировалось ранее, а еще через месяц — 1 декабря. Об этом сообщает портал РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера Дениса Мантурова.

«Я уже дал поручение [министру промышленности] Антону Алиханову рассмотреть возможность переноса на месяц срока этого решения», — заявил Манутров. Он выразил уверенность, что будет найден оптимальный вариант оптимальный вариант.

Ранее в правительство России поступило предложение отсрочить утилизационный сбор. Мантурову и премьер-министру Михаилу Мишустину доложат о вопросе отсрочки новых параметров расчета утилизационного сбора. Помимо этого, в Госдуме появилось предложение расширить льготы для определенных автомобилей, размещенных на таможнях или свободных складах с целью последующей переработки или хранения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новые правила расчета утильсбора, предварительно, вступят в силу не 1 ноября, как планировалось ранее, а еще через месяц — 1 декабря. Об этом сообщает портал РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера Дениса Мантурова. «Я уже дал поручение [министру промышленности] Антону Алиханову рассмотреть возможность переноса на месяц срока этого решения», — заявил Манутров. Он выразил уверенность, что будет найден оптимальный вариант оптимальный вариант. Ранее в правительство России поступило предложение отсрочить утилизационный сбор. Мантурову и премьер-министру Михаилу Мишустину доложат о вопросе отсрочки новых параметров расчета утилизационного сбора. Помимо этого, в Госдуме появилось предложение расширить льготы для определенных автомобилей, размещенных на таможнях или свободных складах с целью последующей переработки или хранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...