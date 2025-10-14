Власти меняют планы по повышению утильсбора: что предлагают в правительстве и Госдуме

В правительстве России поступило предложение отсрочить утилизационный сбор. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров дал поручение Минпромторгу о переносе срока. Об этом сообщили в его пресс-службе. Мантурову и премьер-министру Михаилу Мишустину доложат о вопросе отсрочки новых параметров расчета утилизационного сбора.
Помимо этого, в Госдуме появилось предложение расширить льготы для определенных автомобилей, размещенных на таможнях или свободных складах с целью последующей переработки или хранения. Подробности про инициативу власти — в материале URA.RU.
Власти предложили отсрочить утильсбор
Денис Мантуров дал поручение Министерству промышленности и торговли изучить вопрос о возможном переносе срока вступления в силу новых методов расчета утильсбора для легковых автомобилей с 1 ноября. Об этом проинформировали в секретариате первого вице-премьера.
«Минпромторг России должен оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили», — указано в поручении. Его приводит РИА Новости.
Тем временем глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что Михаилу Мишустину и Мантурову доложат о вопросе отсрочки новых параметров расчета. Он также отметил большое количество обращений со стороны граждан через соцсети и от бизнес-объединений о переносе срока вступления в силу новых методов расчета утильсбора.
При подготовке предложений по отсрочке будут рассмотрены сроки поставки и оплаты заказанных автомобилей. Это обусловлено тем, что мера по пересмотру была объявлена 12 сентября.
Госдума предложила расширить льготы на утильсбор
Также члены Государственной думы подготовили к рассмотрению законопроект, который сможет освободить от уплаты утилизационного сбора на автомобили, импортируемых в Российскую Федерацию и размещенных на таможенных либо свободных складах для переработки или хранения в будущем. Это следует из документа.
«Законопроектом предлагается дополнить перечень оснований для невзимания утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ситуациями помещения их под таможенную процедуру таможенного склада, свободного склада или переработки на таможенной территории», — указано в пояснительной записке. Ее приводит РИА Новости.
Из-за чего подорожает утильсбор
Ранее власти выступили с инициативой о повышении стоимости утилизационного сбора. Сделано это было из-за того что более 73% автомобилей, которые были ввезены в Россию за девять месяцев использовали льготную ставку утилизационного сбора, из-за чего появились серые схемы импорта, когда автомобили ввозятся с помощью физических лиц, а продаются в дилерских центрах.
В связи с этим Минпромторгу пришлось сократить расходы на 110 млрд рублей. А в ближайшее время расходы могут уменьшиться еще на 124 млрд рублей. Из-за этого утилизационный сбор планировали повысить с 1 ноября 2025 года. Отмечается, что повышение стоимости затронет автомобили свыше 160 лошадиных сил.
