Жителей РФ в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя

Работающим россиянам напомнили о праздничных днях и сменах
Работающим россиянам напомнили о праздничных днях и сменах

Россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. Причиной изменений стали предстоящие длинные выходные, приуроченные ко Дню народного единства. Таким образом один рабочий день будет перенесен с понедельника на субботу. Соответствующая информация следует из постановления правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Увеличенная рабочая неделя ожидается с 27 октября по 1 ноября. Такой график связан с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября», — следует из документа. При этом рабочий день в субботу будет сокращен на один час независимо от установленной продолжительности смены сотрудника.

Как сообщало URA.RU ранее, россиян ждут трехдневные выходные в начале ноября. С 2 по 4 число россияне смогут отдохнуть благодаря празднованию Дня народного единства. А с 5 по 7 ноября будет всего три рабочих дня.

