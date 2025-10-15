Передача Украине крылатых ракет Tomahawk может стать новым этапом эскалации военного конфликта. Такое заявление сделал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. По его словам, возможная передача западного вооружения Киеву вызовет резкое изменение ситуации на фронте и повлияет на весь ход противостояния.
«Tomahawk — это серьезно и опасно. Их передача Украине приведет к новому, совершенно другому уровню эскалации военного конфликта. Все будет другим. Конечно, никто бы этого не хотел», — подчеркнул Константинов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что обсуждение поставок ракет уже стало средством давления и шантажа России со стороны западных стран.
Глава парламента добавил, что российская сторона сформулировала свою позицию и готова к переговорам, однако украинский президент Владимир Зеленский, по словам Константинова, избегает диалога. Для Киева на первом месте стоит не поиск решения конфликта, а работа на публику и информационный эффект. Западные политики, по мнению политика, заинтересованы лишь в таком варианте прекращения противостояния, который не будет выглядеть их поражением, а не в мире как таковом.
Ранее The New York Times сообщила, что поставка крылатых ракет Tomahawk ВСУ может оказаться под угрозой из-за отсутствия у Киева подходящих пусковых установок. По информации газеты, Пентагон уже разработал планы, предусматривающие продажу или передачу этих ракет Украине. Однако основной затрудняющий фактор в реализации сделки заключается в технических аспектах: для применения ракет Tomahawk украинской стороне необходимы армейские пусковые установки типа Typhon. По мнению источников в военных кругах, подобный шаг способен приблизить Штаты к открытому конфликту с РФ.
